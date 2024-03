Sénégal : "Nous sommes la Solution" une ONG pour l'accès des femmes à la terre

Depuis la disparition tragique de son père durant son enfance, Mariam Sonko a dû faire face à des défis considérables avec sa mère pour subvenir aux besoins de sa famille. Comme de nombreuses femmes au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, Mariam a été confrontée à l'inégalité foncière qui prive les femmes de leur droit à la propriété terrienne, les obligeant souvent à quitter leur communauté lorsqu'elles se marient.

Cependant, l'histoire de Mariam Sonko ne s'arrête pas là. Après avoir déménagé dans la ville de son mari, elle a rapidement pris l'initiative avec un groupe de femmes pour louer une petite parcelle de terre et y créer un jardin fruitier et maraîcher. Malheureusement, après cinq années de travail acharné, elles ont été expulsées par le propriétaire foncier.

C'est à ce moment-là que Mariam Sonko a décidé de prendre les choses en main. Aujourd'hui, elle est la présidente d'un mouvement de défense des droits des femmes rurales de 115 000 membres en Afrique de l'Ouest, appelé "Nous sommes la Solution". Son objectif est clair : autonomiser les femmes rurales en leur fournissant une formation agricole, en les informant de leurs droits et en finançant des projets agricoles dirigés par des femmes.

Grâce à son centre de formation, Mariam Sonko a formé des centaines de femmes de différents pays, y compris le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Gambie, aux pratiques agricoles durables telles que l'agroforesterie et le micro-jardinage. Ce centre emploie désormais plus de 20 personnes et bénéficie du soutien de petites organisations telles que le Fonds d'Agroécologie et le Fonds CLIMA.

Cependant, alors que Mariam Sonko et son mouvement continuent de faire des progrès significatifs pour l'autonomisation des femmes rurales, un nouveau défi se profile à l'horizon : le changement climatique. Avec des températures en hausse et des précipitations en baisse dans la région, les communautés rurales comme celle de Sonko sont confrontées à des conditions météorologiques de plus en plus extrêmes.

Malgré ces défis, Mariam Sonko reste déterminée. Elle travaille actuellement à l'ouverture de sept nouveaux centres de formation dans le sud du Sénégal pour répondre à la demande croissante. "Mon grand combat au sein du mouvement est de faire comprendre à l'humanité l'importance des femmes", a-t-elle déclaré.

À travers son leadership inspirant, Mariam Sonko incarne la résilience et la détermination des femmes rurales du Sénégal face aux défis sociaux et environnementaux. Son histoire nous rappelle que les femmes sont non seulement des agents de changement, mais aussi des piliers essentiels pour bâtir un avenir plus durable et équitable pour tous.

"Nous sommes la Solution" une ONG pour l'accès des femmes à la terre