Sénégal : de prisonnier à Président, le fabuleux destin de Diomaye Faye

Il y a quelques semaines, à peine, l'homme qui s'apprête à occuper le fauteuil présidentiel du Sénégal, croupissait dans une cellule de prison à Dakar.

De confession musulmane et issu d'une modeste famille d'agriculteurs, Bassirou Diakhar Diomaye Faye est passé par l'École nationale d'administration où il rencontre Ousmane Sonko et ensemble ils fondent en 2014, les Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Éthique et la Fraternité - PASTEF.

Il a deux épouses, une première pour un président sénégalais.

Bassirou Diomaye Faye, était avant tout, une personnalité relativement inconnue - en dehors de son parti d’opposition le Pastef.

Tout a changé pour lui lorsque le charismatique chef du parti, Ousmane Sonko, également détenu, a été accusé d’insurrection en juillet dernier et empêché de se présenter aux élections pour succéder au président Macky Sall.

Cela a ouvert la voie à Faye pour sortir de l’ombre de son ancien patron et finalement de prison, reprendre la course et le lundi 25 mars jour de son 44e anniversaire émerger comme vainqueur de la présidentielle. Après que son adversaire ait concédé la défaite.

La devise est très vite devenue populaire "Sonko c'est Diomaye, Diomaye c'est Sonko"

C’était une montée improbable au sommet - pour un nouveau personnage de la politique sénégalaise. Diomaye Faye était inspecteur des impôts avant d'être le lieutenant de confiance de Sonko et le secrétaire général du Pastef.

Le soutien de Sonko à son ancien député à la veille de l’élection différée de dimanche était crucial.

Désormais, président, Diomaye Faye est attendu le chantier de l'emploi des jeunes, ses promesses de changement monétaire au Sénégal, dans une sous-région d'immenses défis sécuritaires.