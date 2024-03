Algérie : les autorités mécontentes des chaînes TV pendant le Ramadan

Les autorités algériennes réprimandent les chaînes de télévision pour les choix de contenu qu'elles ont faits depuis le début du Ramadan la semaine dernière, injectant la religion dans des discussions plus larges sur la manière dont le pays réglemente le contenu et la publicité dans les médias.

Ces critiques s'inscrivent dans le cadre des difficultés plus générales auxquelles sont confrontés les journalistes et les radiodiffuseurs, les chaînes de télévision et les journaux ayant toujours été fortement tributaires de la publicité du gouvernement et des grandes entreprises d'État dans ce pays riche en pétrole.

Après avoir rencontré les directeurs de chaînes dimanche, le ministre algérien de la Communication, Mohamed Lagab, a accusé les chaînes de ne pas respecter les règles éthiques et professionnelles, qualifiant leurs choix de programmes de "non conformes aux traditions sociales de notre société et en particulier au caractère sacré du mois de Ramadan".

M. Lagab, ancien professeur de l'école de journalisme, a réfuté de manière préventive les accusations de censure, arguant que les mesures prises par son ministère n'allaient pas à l'encontre des garanties constitutionnelles de la liberté de la presse en Algérie. "Les chaînes de télévision ont le droit de critiquer, mais pas en s'attaquant aux valeurs morales de notre société", a-t-il déclaré.

Bien qu'il n'ait pas explicitement nommé de stations ou de programmes spécifiques, M. Lagab a cité les feuilletons comme un sujet de préoccupation particulier. La semaine dernière, son ministère a convoqué un directeur de la plus grande chaîne privée du pays, Echourouk, à propos d'un feuilleton intitulé "El Barani" qui montrait des personnages consommant de l'alcool et sniffant de la cocaïne - des représentations qui ont suscité la réprobation des téléspectateurs craignant qu'elles ne soient incompatibles avec le Ramadan.

M. Lagab a également reproché aux chaînes de télévision de consacrer un temps d'antenne excessif à la publicité, au point de rivaliser avec le temps d'antenne de certaines émissions. "Si l'on met la publicité (et les programmes) côte à côte, on constate qu'ils durent plus longtemps que les feuilletons diffusés", a déclaré M. Lagab.

Ses remarques font suite aux déclarations de l'Autorité algérienne de régulation de l'audiovisuel, qui contrôle les chaînes de télévision et les stations de radio. Tout au long du mois de mars, elle a appelé les chaînes de télévision nationales à limiter la publicité et à respecter les familles et les téléspectateurs pendant le Ramadan, mois sacré observé dans tout le pays à majorité musulmane et dans l'ensemble de la région.

La double attaque du Lagab - contre le contenu et la publicité des chaînes - est le dernier défi en date auquel sont confrontées les chaînes de télévision algériennes, qui se préparent à une pression financière accrue alors que le gouvernement prépare une nouvelle réglementation sur la publicité dans les médias. Dans l'attente d'une nouvelle loi, les chaînes, en particulier les chaînes privées, ont augmenté la publicité dans des proportions sans précédent, dans l'espoir d'engranger des bénéfices avant que le gouvernement ne fixe de nouvelles limites.

Le blitz publicitaire a été particulièrement prononcé depuis le début du Ramadan la semaine dernière. Avec l'augmentation de la demande de nourriture et d'autres produits de consommation utilisés pendant le mois sacré, les stations n'ont pas manqué d'annonceurs.

Même si les chaînes ne changent pas de cap après leur rencontre avec M. Lagab, les experts estiment qu'il est peu probable que les critiques du gouvernement se traduisent par des sanctions ou des amendes.

"La plupart de ces chaînes sont politiquement alignées sur le gouvernement et le soutiennent avec zèle", a déclaré Kamal Ibri, un journaliste dont le site d'information a fermé faute de recettes publicitaires.

Les plus grandes chaînes de télévision algériennes sont à la fois publiques et privées. Des réseaux tels que Echourouk (privé), El Bilad (privé) et l'ENTV (public) diffusent des informations et d'autres programmes, notamment des feuilletons. Au cours des années précédentes, les téléspectateurs se sont habitués à des programmes spéciaux consacrés au Ramadan pendant cette période.

Bien que certaines chaînes privées aient récemment commencé à présenter les partis d'opposition, peu d'entre elles diffusent des critiques acerbes à l'encontre du gouvernement. Celles qui le font ont été pénalisées ces dernières années.

La société de médias du journaliste Ihsane El Kadi, qui supervisait la programmation de la télévision et de la radio sur le web, a été fermée et son matériel confisqué. Il a été condamné à une peine de prison pour "menace à la sécurité de l'État" en avril 2023.