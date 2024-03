Somalie : fin du siège de l'hôtel SYL, au moins 8 morts et 27 blessés

Les forces de sécurité somaliennes affirment avoir tué les cinq assaillants qui ont assiégé un hôtel dans un quartier normalement sécurisé de la capitale.

Le porte-parole de la police, Kasim Roble, a déclaré vendredi que trois soldats avaient été tués et 27 personnes blessées lors de l'attaque de jeudi soir contre l'hôtel SYL à Mogadiscio.

Le groupe extrémiste somalien al-Shabab a déclaré jeudi sur Telegram que ses combattants avaient réussi à pénétrer dans l'hôtel, qui se trouve non loin du palais présidentiel et est fréquenté par des représentants du gouvernement.

"La situation est maintenant calme, l'hôtel est sécurisé, les législateurs et les autres résidents de l'hôtel ont commencé à rentrer, et la situation sécuritaire est revenue à la normale", a déclaré M. Roble.

L'accès à l'hôtel a été interdit aux journalistes après la fin du siège.

Les attaques dans la capitale balnéaire avaient diminué ces dernières semaines grâce au renforcement de la sécurité. Al-Shabab, qui s'oppose au gouvernement central de la Somalie, a été responsable de nombreuses attaques meurtrières contre des hôtels et d'autres lieux dans le passé.

Le dernier attentat majeur à Mogadiscio remonte à octobre 2022, lorsqu'au moins 120 civils ont été tués dans deux attentats à la voiture piégée à un carrefour très fréquenté.

Le gouvernement somalien mène une offensive très médiatisée contre le groupe extrémiste, que les États-Unis ont décrit comme l'une des organisations les plus meurtrières d'Al-Qaïda. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a déclaré une "guerre totale" contre les extrémistes, qui contrôlent de vastes régions du centre et du sud de la Somalie et ont été la cible de nombreuses frappes aériennes américaines ces dernières années.