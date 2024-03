Guerre Israël-Hamas : l'Égypte demande plus d'aide humanitaire pour Gaza

Le chef de la diplomatie égyptienne a lancé jeudi un appel en faveur d'une augmentation urgente de l'aide humanitaire acheminée par voie terrestre à Gaza, alors même qu'un navire d'aide chargé de quelque 200 tonnes de nourriture était en route pour l'enclave, où des centaines de milliers de Palestiniens sont au bord de la famine.

Les efforts déployés pour acheminer des vivres par voie maritime, ainsi que la récente campagne de largage aérien dans le nord isolé de Gaza, ont mis en évidence la frustration de la communauté internationale face à l'aggravation de la crise humanitaire et aux restrictions imposées par Israël, qui ont empêché l'acheminement d'une plus grande quantité d'aide par voie terrestre.

L'Australie a annoncé tôt vendredi qu'elle financerait l'agence de secours des Nations unies pour les Palestiniens et a promis des fonds supplémentaires à l'UNICEF pour fournir des services d'urgence à Gaza.

Un quart de la population de Gaza est affamée, ont averti les Nations unies, et le ministère de la Santé du territoire affirme que plus de 31 314 Palestiniens ont été tués. Le ministère ne fait pas de distinction entre les civils et les combattants dans son décompte, mais indique que les femmes et les enfants représentent les deux tiers des morts.

Quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées dans le sud d'Israël lors de l'incursion menée par le Hamas le 7 octobre, qui a déclenché la guerre. Environ 250 personnes ont été enlevées et le Hamas détiendrait encore une centaine d'otages.