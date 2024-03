FAO : 33 pays africains ont besoin d'une aide alimentaire

Quarante-cinq pays et régions du monde ont besoin d'une aide alimentaire extérieure. C’est le principal enseignement du dernier rapport de l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture "Perspectives de récoltes et situation alimentaire". Il prend en compte les informations disponibles en février 2024.

Dans ce document publié tous les trois ans, la FAO précise que 33 des 45 pays en difficulté se trouvent en Afrique, neuf en Asie, deux en Amérique latine et dans les Caraïbes, et un en Europe.

A l’origine de cette insécurité alimentaire, les conflits au Proche-Orient et en Afrique de l'Ouest et de l'Est.

En Afrique australe, la sécheresse est la cause majeure de la situation. Dans cette région africaine, les perspectives de production céréalière en 2024 ont fortement diminué en raison des températures élevées et des faibles précipitations. Alors qu’aucune amélioration significative des conditions météorologiques n'est attendue dans les mois à venir, selon le rapport.