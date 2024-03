Congo : le "stand-up" au féminin brise les tabous

Une scène sur le mariage forcé, une autre sur les conditions de la veuve ou les violences faites aux femmes, Germaine Ololo utilise l'humour et l'autodérision propre au stand UP pour briser les sujets tabous...

Chaque semaine elle reçoit des femmes comédiennes au siège de son Festival international d'expression féminine pour préparer des ateliers et spectacles mais aussi réfléchir sur l'autonomisation des femmes dans le secteur culturel.

"L'art c'est ça, essayer de meubler le langage ordinaire pour faire passer un message et je pense que l'art oratoire aujourd'hui, que ce soit le conte, le slam ou le stand UP, tous ces arts doivent être des moyens d'expression pour essayer d'éduquer, encadrer", explique Germaine Ololo, comédienne et promotrice du FIEF.

Le stand UP, cette forme théâtrale de monologue comique a le vent en poupe au sein de la gente féminine en Afrique.

De nombreuses stars de la scène africaine sont devenus de véritables modèles pour les jeunes femmes, comme ici avec l'ivoirienne "Priscille la degameuse ," invitée à Pointe noire au Congo pour un Stand UP AU FÉMININ.

"je suis très contente je suis ému, je tremble même. Aujourd’hui je suis monté sur scène j'ai même échangé un tout petit peu avec Priscille"

Le thème de la journée internationale des droits de la femme cette année tombe à point nommé, selon les acteurs de la société civile pour soutenir les initiatives des actrices du secteur culturel afin de contribuer à l'autonomisation de la femme.