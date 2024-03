Libye : entente pour former un nouveau gouvernement unifié

Trois dirigeants libyens se sont rencontrés au Caire à l’invitation du chef de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit.

Les présidents de la Chambre des représentants de l'Est de la Libye, du Haut Conseil d'Etat basé à Tripoli et du Conseil Présidentiel du pays, sont tombés d’accord sur la « nécessité » de former un nouveau gouvernement unifié qui superviserait les élections en Libye.

Ahmed Aboul Gheit, secrétaire général de la Ligue arabe affirme que les présidents des institutions étatiques libyennes ont également convenu de former un comité technique pour résoudre les questions en suspens. Ils ont également convenu de la nécessité de former un gouvernement d'union dont la mission sera d'encadrer le processus électoral, d'offrir les services nécessaires aux citoyens et d'unifier les positions souveraines.

En proie à des troubles depuis l'éviction de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est r régie par deux autorités. D’une part par le gouvernement d'entente nationale basé à Tripoli, et d’autre part le gouvernement basé à Benghazi, sous l'autorité du commandant militaire Khalifa Haftar.