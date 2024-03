Kenya : des déchets plastiques recyclés en mobilier scolaire

Sur la côte kényane de l'océan Indien, près de Mombasa, une jeune entreprise s'attaque au problème de la pollution plastique en collectant les déchets échoués sur les plages et en les recyclant en mobilier scolaire pour les enfants de la région.

"Rien qu'à Mombasa, plus de 80 tonnes de déchets sont rejetées chaque jour. Sur ces 80 tonnes de déchets, 20 % sont en plastique. Sur ces 20 % de plastique, seuls 5 % sont recyclés, ce qui fait que 95 % finissent dans le bel océan et polluent la vie marine. Ce que nous faisons, c'est que nous interceptons le processus par lequel les plastiques proviennent des ménages et de la ville de Mombasa et finissent dans l'océan", a expliquéChurchill Muriuki, co-fondateur de Twende Green Ecocycle.

Depuis janvier 2023, Twende Green Ecocycle a pour motivation de résoudre le problème des déchets plastiques marins sur le littoral kenyan de Mombasa et de promouvoir une éducation durable.

Le groupe achète des déchets plastiques, collecte le plastique sur les plages et le recycle pour en faire des pupitres durables.

" Ces déchets plastiques auraient fini dans l'océan, affectant la vie marine, mais nous les réutilisons pour fabriquer quelque chose qui sera utile et qui aura un but dans la communauté. Ainsi, en fabriquant ces pupitres scolaires à partir de déchets plastiques, nous sommes en mesure, non seulement de préserver l'environnement, mais aussi de promouvoir l'éducation durable dans le comté de Mombasa" a déclaréLawrence Kosgei, co-fondateur de Twende Green Ecocycle

Les plastiques collectés sont déchiquetés et lavés. Ils sont ensuite mélangés à des déchets de tétra packs déchiquetés et comprimés à haute température pour fabriquer des planches utilisées dans la fabrication de bureaux d'école.

La pollution plastique est un problème environnemental majeur, mais les pays à faible revenu sont les plus touchés que la plupart des autres, selon un rapport récent du Fonds mondial pour la nature (WWF). Ces pays supportent un fardeau jusqu’à dix fois supérieur à celui de leurs homologues plus riches.