"Super Tuesday" : Biden et Trump progressent vers un nouveau duel

Le président américain et son prédécesseur se rapprochent d'un nouveau duel lors de la présidentielle de novembre.

Donald Trump a remporté la majorité des États républicains en jeu face à sa rivale Nikki Haley lors du super Tuesday, grande journée électorale des primaires américaines organisée ce mardi.

Même si Nikki Haley a privé Donald Trump du grand chelem en remportant une victoire “surprise” dans le Vermont, l’ancien président promet de rassembler les membres du Parti républicain” : " Notre parti républicain est formidable et compte d'immenses talents. Nous aspirons à l'unité, nous allons l'obtenir et cela va se produire très rapidement. Nous n'avons pas le choix, car le 5 novembre est tout proche. Le 5 novembre sera le jour le plus important de l'histoire de notre pays." a-t-il déclaré lors de la soirée électorale du Super Tuesday,ce mardi, à Mar-a-Lago, à Palm Beach, en Floride.

Selon plusieurs médias américains, l'ancien président de droite a été déclaré vainqueur dans 12 États sur 15, dont la Californie et le Texas. Des résultats qui ouvrent potentiellement la voie à un nouvel affrontement avec Joe Biden.

Joe Biden, 81 ans, s’est emparé de tous les États en jeu pour lui. Mais, à l’instar de Trump, le président pâtit d’un manque d’enthousiasme de la part de certains membres de son propre parti.