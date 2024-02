Le Zimbabwe lance une campagne de vaccination d'urgence contre la polio

Le Zimbabwe a lancé mardi une campagne d'urgence pour vacciner plus de 4 millions d'enfants contre la polio, après que les autorités sanitaires ont détecté trois cas causés par la mutation rare du virus affaibli utilisé dans les vaccins oraux, dont une fillette de 10 ans qui a été paralysée en janvier.

Le ministère de la Santé a déclaré que des tests de laboratoire effectués sur des échantillons prélevés dans les égouts de plusieurs quartiers de la capitale, Harare, à la fin de l'année dernière, ont révélé la présence d'un virus mutant de la polio provenant d'un vaccin oral utilisé dans le cadre de l'effort mondial d'éradication.

Dans de rares cas, le virus vivant de la polio contenu dans les vaccins peut muter en une forme capable de déclencher de nouvelles épidémies, en particulier dans les endroits où les conditions sanitaires sont médiocres et où le taux de vaccination est faible.

Le nombre de cas de polio dans le monde a chuté de plus de 99% depuis le début de l'effort mondial d'éradication de la maladie mené par l'Organisation mondiale de la santé et d'autres organismes en 1988. Mais la majorité des enfants paralysés par la polio aujourd'hui le sont à cause d'un virus qui était à l'origine lié à un vaccin.

Au Zimbabwe, les équipes de vaccination se déplacent de maison en maison pour distribuer davantage de doses afin de protéger les enfants, tandis que d'autres seront stationnées dans les établissements de santé, ont indiqué les autorités.

Les autorités ont déclaré que c'était la première fois que le Zimbabwe utilisait un nouveau vaccin oral contre la polio, spécialement conçu pour réduire le risque de mutation du virus en une forme dangereuse.

Le Zimbabwe a l'intention de distribuer plus de 10 millions de nouvelles doses de vaccin à un peu plus de 4 millions d'enfants de moins de 10 ans, en deux séries, en février et en mars. Plus de 95% de cette population doit être vaccinée contre la polio afin d'empêcher l'apparition de nouvelles épidémies.

L'année dernière, le virus sauvage de la polio a provoqué une douzaine de cas en Afghanistan et au Pakistan, les seuls pays où il est encore présent. En comparaison, les virus de la polio liés au vaccin ont causé plus de 500 cas dans deux douzaines de pays dans le monde, principalement en Afrique.

Selon l'agence des Nations unies pour l'enfance, le Zimbabwe a signalé pour la dernière fois un cas de poliomyélite sauvage en 1986.

Le ministre zimbabwéen de la Santé, Douglas Mombeshora, a qualifié la nouvelle détection de la polio de "grave préoccupation", mais a déclaré que son pays était prêt à réagir rapidement. Le ministère de la Santé a indiqué qu'il collaborait avec les autorités sanitaires d'au moins cinq autres pays africains qui ont récemment détecté des virus de la polio par le biais d'échantillonnages environnementaux et d'une surveillance de routine.

La polio peut provoquer une paralysie totale et les enfants de moins de 5 ans sont particulièrement vulnérables. Elle se transmet d'homme à homme, par contact avec des matières fécales, de l'eau ou des aliments contaminés, ainsi que par les gouttelettes émises lors de l'éternuement ou de la toux d'une personne infectée.