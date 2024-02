ONU : le climat et les conflits accentuent la crise alimentaire mondiale

Le chef de l'ONU continue de tirer la sonnette d'alarme, face au réchauffement climatique et aux conflits dans le monde qui entrainent une crise alimentaire mondiale.

Le Conseil de L'ONU s'est réuni ce mardi à New York pour discuter du changement climatique et de la sécurité.

Selon Antonio Guterres, Secrétaire général de l'ONU, "la crise climatique s'accélère avec une force meurtrière, et l'année dernière a été la plus chaude jamais enregistrée. Ces deux faits perturbent la paix et alimentent l'angoisse".

M. Guterres a déclaré que "les 14 pays les plus menacés par le changement climatique sont tous en proie à des conflits, 13 d'entre eux ont été confrontés à des crises humanitaires cette année".

"À Gaza, personne ne mange à sa faim. Sur les 700 000 personnes les plus affamées au monde, 4 sur 5 y habitent".

"Les conflits ont un impact sur la capacité des communautés à produire et à accéder à la nourriture. Ils réduisent les rendements agricoles, déplacent les agriculteurs de leurs terres. Ils détruisent les actifs agricoles, perturbent les marchés et les services, augmentent les prix et introduisent même de nouveaux risques pour la santé humaine", constate Beth Bechdol, directrice adjointe de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture.

Ainsi, pour pallier la crise alimentaire, chaque pays devrait mettre en œuvre un plan national d'adaptation au changement climatique afin de protéger sa population et ses ressources.

Simon Stiell, secrétaire exécutif de la CCNUCC ajoute qu'"une action rapide et soutenue visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à accroître la résilience est nécessaire dès maintenant pour empêcher que les conflits et les changements climatiques ne deviennent incontrôlables".

Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, 258 millions de personnes dans 58 pays sont confrontées à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë, et plus des deux tiers d'entre elles, soit, 174 millions d'hommes, de femmes et d'enfants, le sont à cause du climat et des conflits.