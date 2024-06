Afghanistan : des milliers d'enfants affectés par les inondations

Des dizaines de milliers d'enfants en Afghanistan restent affectés par les crues soudaines, en particulier dans le nord et l'ouest du pays, selon les Nations Unies.

Les pluies saisonnières, inhabituellement fortes cette année, ont fait des ravages dans de nombreuses régions du pays, tuant des centaines de personnes et détruisant les biens et les récoltes.

Cette catastrophe a particulièrement touché les enfants se trouvant particulièrement dans les provinces septentrionales de Baghlan et de Badakhshan et dans la province occidentale de Ghor.

À seulement 11 ans, Hajera témoigne de son traumatisme.

"Je viens du village de Shaikh Jalal, à Baghlan. J'étais chez moi lorsque notre maison a été détruite par l'inondation. Trois d'entre nous ont survécu, mais ma sœur est morte. Mon père, mon frère et moi avons pu sortir de la maison, mais ma sœur est morte. L'inondation nous a emportés, mais mon père a survécu près de la rue. J'ai survécu près de la maison de Haji Khair Mohammad. Mon frère a survécu près de la maison de Nazir. Ma sœur m'a dit de lui tenir la main, mais je n'ai pas pu, alors l'inondation l'a emportée et elle est morte. Mes cahiers et mes livres d’école qui se trouvaient à la maison ont aussi été emportés par les eaux. Sans eux, je ne peux pas continuer mes cours. Les inondations ont emporté notre maison et nos biens. Il ne reste plus rien."

L’Afghanistan se classe 15ᵉ sur 163 nations dans l’Indice de risque climatique pour les enfants 2021 de l’UNICEF. Cette agence de l'ONU a déclaré que ces conditions météorologiques extrêmes présentaient toutes les caractéristiques d'une crise climatique qui s'intensifie.

Cette crise entraîne "des pertes humaines et la destruction de moyens de subsistance, ainsi que des dommages importants aux infrastructures".

Selon l'ONG Save the Children, environ 6,5 millions d'enfants en Afghanistan devraient connaître des niveaux de faim critiques en 2024.