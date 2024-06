Les dirigeants des zones de conflit négligent leur population, selon l'ONU

Ce mercredi lors d’une interview, le chef sortant du bureau des affaires humanitaires de l’ONU, Martin Griffiths a déclaré que les dirigeants sont plus intéressés par le pouvoir et les rivalités politiques en dépit des besoins de leurs populations, l'amélioration de leurs conditions de vie et l'arrêt des conflits.

À Gaza par exemple, plus de 200 travailleurs humanitaires ont été tués alors que ces derniers mettent souvent leur vie en péril pour aider des millions de personnes affamées, déplacées et touchées par la violence.

“Ce n'est pas la diplomatie politique qui manque à Gaza”, a-t-il déclaré. "Elle ne fonctionne tout simplement pas assez bien. Mais les efforts déployés par toute une série de gouvernements pour soutenir le peuple palestinien montrent qu'il est possible d'y parvenir", souligne Martin Griffiths.

La guerre entre Israël et le Hamas, qui dure depuis huit mois, rappelle au monde la volonté de certaines nations clés de s'engager pour tenter d’apaiser les tensions, mais certains dirigeants ne leur facilitent pas la tâche. L'offensive israélienne à Rafah, a déraciné un million de Palestiniens "et elle est suffisamment importante pour avoir empêché la quasi-totalité de l'aide d'entrer dans le sud et le centre de Gaza", a déclaré M. Griffiths.

Au Soudan, deux généraux travaillant ensemble dans le cadre d'un processus de transition vers un régime civil ont décidé un jour, à la mi-avril 2023, "de faire la guerre à leur pays et de détruire les moyens de subsistance d'un si grand nombre de leurs concitoyens". Ils n'ont pas négocié, a-t-il ajouté, "ils ont simplement décidé que le fusil était plus efficace que le dialogue".

Le chef des opérations humanitaires sortant a également noté que le climat rivalise désormais avec les guerres. Il a cité davantage des menaces de famine qui impactent significativement les besoins d'aide.

Malgré l'augmentation des besoins humanitaires dans le monde, les Nations unies n'ont reçu que 17 % des fonds à la mi-année. C'est le taux le plus bas depuis des années. Le budget de l'ONU est passé d'environ 56 milliards de dollars l'année dernière à 49 milliards de dollars alors que 300 millions de personnes sont dans le besoin dans le monde.

M. Griffiths a indiqué que les donateurs ont réduit leur financement en raison de dépenses telles que l'augmentation du coût de la vie et des prix de l'énergie. À une époque où la charge de travail humanitaire de l'ONU augmente, le financement de ses efforts ne suit pas.

Cependant, "essayer de gérer de multiples conflits par des livraisons d'aide, plutôt que de trouver des solutions politiques, n'est pas viable indéfiniment", alerte David Miliband, président de l'International Rescue Committee, une organisation humanitaire.

Pour cesser les conflits, David Miliband exhorte le monde "à financer le déficit humanitaire et à fournir la "force diplomatique nécessaire pour endiguer les conflits et les souffrances humaines".