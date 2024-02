RDC : des déplacés fuient l'avancée du M23 vers Goma

Des milliers de personnes, à pied, à moto ou en voiture, quittent les villes et les villages autour de Goma pour se réfugier dans l'est de la République Démocratique du Congo alors que les combats entre l'armée congolaise et la rébellion du M23 s'intensifient.

Les combats entre la rébellion du M23 et les forces gouvernementales se sont intensifiés mercredi 7 février dans l'est du pays autour de Sake, une cité considérée comme stratégique sur la route de Goma.

"Nous allions dans les champs pour cultiver, et lorsque nous sommes arrivés à la barrière militaire de Kimoka, nous avons vu des soldats s'enfuir avec leurs armes. Ils ont dit que les combattants du M23 arrivaient et nous avons été obligés de fuir. Nous voulons que cette guerre cesse car nous souffrons beaucoup", déclare une Olive Luanda, une habitante de Sake.

Même si les villageois fuyaient vers Goma, la plus grande ville de la région n'a pas été épargnée par cette guerre. Ces derniers jours, au moins deux roquettes sont tombées dans les quartiers périphériques de la ville. Le président congolais Felix Tshisekedi, qui a été réélu en décembre dernier, peine à mettre fin à la violence malgré ses promesses.

"Nous venons de fuir Sake parce que nous avons peur d'y rester et de mourir", a déclaré Alain Bauma, un habitant de Sake. "_Des bombes sont larguées sur la ville._Nous fuyons, mais nous ne savons pas où nous allons vivre." a-t-il ajouté.

Les combats entre la rébellion du M23 et les forces gouvernementales se sont intensifiés mercredi et ont fait au moins 6 morts, dans l'Est du pays.