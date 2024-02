Guterres : "La vie est un enfer pour des millions de personnes"

Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, s'est exprimé mercredi devant l'Assemblée générale des Nations Unies sur les differentes crises humanitaire que traversent de nombreuses populations à travers le monde.

" Pour des millions de personnes prises dans des conflits à travers le monde, la vie est un enfer quotidien, marqué par la mort et la faim . Un nombre record de personnes fuient leurs foyers à la recherche de sécurité. Et ils réclament la paix. Et nous devons les entendre et agir. Dans l’immédiat, nous devons continuer à œuvrer en faveur de la paix à travers le monde. La situation à Gaza est une blessure purulente dans notre conscience collective qui ebranle la région toute entière. » a affirmé Guterres.

Appelant à un effort mondial en faveur de la paix, le chef de l'ONU a souligné que les civils subissent le plus gros des crises dans le monde.

« Les combats doivent cesser au Soudan avant qu'ils ne détruisent encore davantage de vies et ne s'étendent. Et en Libye, tant que le cessez-le-feu est maintenu, le peuple libyen mérite une paix et une stabilité durables, à commencer par un engagement en faveur d'élections libres et équitables. Dans l'est de la République démocratique du Congo , j'appelle tous les groupes armés à déposer les armes et j'exhorte les dirigeants régionaux à donner la priorité au dialogue plutôt qu'au conflit. Au Yémen, j'appelle toutes les parties à se concentrer sur le meilleur, à la paix, et également à désamorcer les tensions dans le Mer Rouge fondée sur le principe de la liberté de navigation. »a-t-il déclaré.

Guterres a affirmé que si tous les pays remplissaient leurs obligations en vertu de la Charte des Nations Unies, le droit de chacun à une vie de paix et de dignité serait garanti.