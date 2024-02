L'ONU met en garde contre un afflux de réfugiés soudanais en Europe

Le chef de l'agence des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a lancé une mise en garde contre un possible flux de migrants soudanais vers l'Europe si un accord de cessez-le-feu n'est pas rapidement conclu entre les parties en conflit au Soudan.

La situation humanitaire critique, marquée par plus de 9 millions de déplacés internes et 1,5 million de réfugiés ayant fui les combats, risque de pousser les populations vers la Libye, la Tunisie, et éventuellement la Méditerranée.

Il a également souligné les difficultés des pays voisins du Soudan, tels que le Tchad, la République centrafricaine, le Sud-Soudan et l'Éthiopie, qui ont leurs propres fragilités et ne seront pas en mesure d'apporter une aide suffisante aux réfugiés.

"Les réfugiés sortent, ils ne reçoivent pas assez d'aide, ils vont plus loin. Les Européens s'inquiètent toujours des personnes qui traversent la Méditerranée. J'ai une mise en garde à leur adresser : s'ils ne soutiennent pas davantage les réfugiés qui quittent le Soudan, ou même les personnes déplacées à l'intérieur du pays, nous assisterons à des mouvements de population vers la Libye, la Tunisie et d'autres pays de la Méditerranée."

L'absence de résolution du conflit au Soudan menace de créer une nouvelle vague de réfugiés, mettant en péril la stabilité régionale et accentuant les défis humanitaires. Alors que les Nations Unies estiment à, au moins 12 000, le nombre de personnes tuées dans ce conflit, les groupes de défense des droits locaux affirment que le bilan réel est bien plus élevé.

Les partenaires régionaux en Afrique ont tenté de mettre fin au conflit par la médiation, de même que l'Arabie saoudite et les États-Unis, qui ont facilité plusieurs séries de pourparlers indirects entre les parties belligérantes, mais qui n'ont pas abouti.