Gaza : un convoi humanitaire entre par le poste frontière de Rafah

Des camions chargés d'aide humanitaire ont été aperçus samedi entrant dans la bande de Gaza depuis le poste frontière de Rafah.

La fourniture d'une aide indispensable aux 2,3 millions d'habitants de Gaza a été rendue complexe par la décision des pays donateurs de suspendre les fonds destinés à l'UNWRA, le plus grand fournisseur d'aide humanitaire dans la crise.

Les États-Unis et plus d’une douzaine d’autres pays ont annoncé leur intention de suspendre leurs contributions à l’UNRWA après qu’Israël a allégué que 12 de ses employés avaient participé aux attaques du 7 octobre en Israël.

Beaucoup ont mis en garde contre les conséquences catastrophiques pour la population de Gaza.

L'aide de dimanche est arrivée à Rafah, où les inquiétudes de plus d'un million de Palestiniens augmentent suite aux informations selon lesquelles l'armée israélienne a l'intention d'y mener sa bataille contre le Hamas.

Une telle offensive pourrait pousser les réfugiés vers l’Egypte.

La guerre dans la bande de Gaza, dirigée par le Hamas, a détruit de vastes étendues de la petite enclave assiégée, déplacé 85 % de sa population et poussé un quart des habitants à la famine.

La guerre a éclaté le 7 octobre, lorsque les combattants du Hamas sont entrés en Israël, tuant quelque 1 200 personnes et ramenant 250 otages à Gaza.

L'attaque du Hamas a déclenché une campagne terrestre et aérienne israélienne qui a tué plus de 27 000 Palestiniens, selon les autorités sanitaires locales, et déclenché une catastrophe humanitaire à Gaza.