Le Zimbabwe lance une campagne de vaccination contre le choléra

Le Zimbabwe a lancé lundi une campagne de vaccination contre le choléra, visant à immuniser plus de deux millions de personnes contre la maladie d'origine hydrique.

Administré par voie orale, le vaccin offre une protection d'au moins six mois. Commençant à Kuwadzana, près de Harare, les agents de santé se concentrent sur les écoliers et les initiatives de porte-à-porte.

L'épidémie, qui dure depuis février 2023, a fait plus de 400 victimes et infecté plus de 20 000 personnes.

Le Zimbabwe recevra un total de 2,3 millions de doses de vaccin de l'UNICEF et de l'Organisation mondiale de la santé, qui seront déployées dans 29 des quartiers les plus affectés. Plus de 892 000 doses ont déjà été expédiées, selon le ministère de la Santé.

Le choléra se propage par l'eau ou des aliments contaminés et se manifeste souvent dans les zones urbaines surpeuplées où les installations sanitaires sont insuffisantes.

En novembre, le gouvernement zimbabwéen a pris des mesures pour restreindre les rassemblements publics et la vente d'aliments et pour surveiller les enterrements dans les zones touchées par le choléra, après une recrudescence des cas.

La campagne constitue une mesure préventive essentielle contre le choléra dans les zones surpeuplées présentant des problèmes d'assainissement.