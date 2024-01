Présidentielle au Sénégal : Karim Wade n'a plus la nationalité française

La candidature de Karim Wade ne semble plus menacée. Après une polémique, la renonciation du candidat Karim Wade à la nationalité française est confirmée au « Journal officiel ».

Après la contestation faite par Thierno Alassane Sallautour de la double nationalité du candidat du Parti démocratique sénégalais (Pds), Emmanuel Macron a signé un décret pour "libérer" Karim Wade de son allégeance à l'égard de la France.

Et c'est le nouveau Premier ministre Gabrile Attal qui a publié ledit texte.

"Sont libérés de leur allégeance à l'égard de la France les Français dont les noms suivent : ..../... WADE (Karim, Meïssa), né le 01/09/1968 à Paris 15° (75015), LIB, 2023X 026226, dép. 99, Dt. 053/2", lit-on dans le décret.

Une décision, prise à quelques jours de la publication de la liste définitive des candidats retenus pour la présidentielle.

Karim Wade, fils et ministre de l'ex-président Abdoulaye Wade (2000-2012), "serait toujours détenteur de la nationalité française, ce qui est en contradiction avec la Constitution", avait écrit Thierno Alassane Sall dans un communiqué. Tout candidat à la présidence "doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de 35 ans au moins et de 75 ans au plus le jour du scrutin", dit la Constitution. Il doit aussi savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle, le français.

Karim Wade, 55 ans, est né en France d'un père sénégalais et d'une mère française. Il a été empêché par une condamnation de concourir à la présidentielle de 2019, remportée par Macky Sall.

Il a été condamné en 2015 à six ans de prison ferme pour enrichissement illicite. Détenu pendant plus de trois ans, il a été gracié en 2016 par le président Macky Sall.

L'Assemblée nationale a voté en août une loi rendant son éligibilité à Karim Wade