Nigeria : au moins 8 morts dans le chavirement d'un bateau

Huit passagers sont morts et une centaine d'autres sont portés disparus après le chavirement d'un bateau surchargé dans le centre-nord du Nigeria, ont annoncé mardi les services d'urgence.

Il s'agit du dernier en date d'une série d'accidents de bateau qui mettent de plus en plus en évidence des défaillances réglementaires.

Les passagers étaient transportés du district de Borgu, dans l'État du Niger, vers un marché de l'État voisin de Kebbi, lundi après-midi, lorsque le bateau s'est renversé dans le fleuve Niger, selon le porte-parole de l'Agence de gestion des urgences de l'État du Niger, Ibrahim Audu.

"Le bateau était surchargé et le vent fort les a affectés", a déclaré M. Audu. Selon lui, la capacité du bateau est de 100 passagers, mais on estime qu'il en transportait beaucoup plus, en plus de sacs de céréales, ce qui l'a rendu difficile à contrôler lorsqu'il a commencé à couler.

Les villageois aident les plongeurs locaux et les responsables des services d'urgence à rechercher les passagers disparus, dont beaucoup de femmes, a indiqué M. Audu. Il n'a pas pu dire combien de personnes avaient survécu.

Les catastrophes navales sont devenues monnaie courante dans les communautés reculées du Nigeria, où les habitants désespérés d'acheminer leurs produits agricoles vers le marché se retrouvent à l'étroit dans des embarcations de fabrication locale, en l'absence de routes praticables.

On ne connaît pas le nombre total de morts dans ces accidents, bien qu'il y en ait eu au moins cinq impliquant chacun au moins 100 passagers au cours des sept derniers mois.

Les accidents passés ont été attribués à la surcharge, à l'état du bateau ou à une entrave à son déplacement sur l'eau. Les mesures d'intervention annoncées par les autorités - telles que la fourniture de gilets de sauvetage ou l'application de la réglementation sur les voies navigables - ne sont généralement pas mises en œuvre.