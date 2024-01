CAN 2023 : le Sénégal en quête d'un deuxième triomphe consécutif

Au lendemain de leur triomphe à la Coupe d'Afrique des Nations en 2022, la flamme de la victoire brûle toujours dans les esprits des Sénégalais.

En tant que champions en titre, les Lions débarquent en Côte d'Ivoire avec des bagages chargés de défis, suscitant des attentes élevées dans tout le pays pour une deuxième étoile consécutive.

Félix Mendes, joueur de football, exprime l'enthousiasme général : « On attend beaucoup d’eux. Première chose, conserver notre titre de champion d’Afrique. On connait la qualité de nos joueurs. On est confiant. On espère que la Coupe reviendra au Sénégal. J’espère que le Sénégal va conserver le titre. »

Conserver le titre est le rêve partagé de tout un pays, mais les supporters sénégalais sont conscients des défis qui les attendent dans une compétition qui s'annonce particulièrement relevée.

Barra Mané, entraîneur de football, souligne la difficulté à venir : « La compétition sera très difficile... Ils doivent savoir que le football s’est développé maintenant et que leur principal objectif est la confirmation de notre titre de champion. Ils peuvent le faire parce que nous avons une ossature qui peut montrer que nous sommes champions d’Afrique. »

Abdoulaye Badiane, un autre entraîneur de football, ajoute : « Ils doivent savoir que nous partons en guerre, rien ne nous sera donné. Toutes les équipes qui vont jouer contre le Sénégal seront très galvanisées. Mais, l’équipe a gardé la même ossature que celle qui a remporté la CAN il y a deux ans, il n’y a que trois ou quatre changements. Donc, on ne doit pas avoir peur. »

**Le coup d'envoi de la défense du titre des Lions du Sénégal aura lieu ce lundi contre la Gambie. Un match crucial pour la bande à Sadio Mané, qui tentera d'éviter le syndrome du champion en titre. **

Les souvenirs de ce qui est arrivé à l'Algérie lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations sont encore vifs. Cependant, à Dakar comme partout ailleurs au Sénégal, la confiance règne.