Maroc : palette d'émotions et diversité à l'expo "Le Cœur du Créateur"

Une exposition d'art à Casablanca présente les expressions créatives de 19 artistes, qui utilisent la couleur pour partager leurs émotions et leurs pensées.

Intitulé "Le cœur du créateur", l'événement a permis aux artistes de partager leur travail avec le monde entier.

"J'ai peint avec tant d'amour et d'émotion", a déclaré Mounia Wafi, l'une des artistes participantes.

"Nous savons que l'écrivain et le journaliste expriment leurs sentiments par l'écriture, que le musicien le fait par les notes de musique et que l'artiste exprime ses émotions par les couleurs", a-t-elle ajouté.

Chaque artiste participe à l'exposition avec au moins quatre peintures, créées à l'aide d'une variété de techniques et de matériaux.

L'artiste Abdelkader Ammor a utilisé l'effet visuel du datamoshing dans son œuvre pour aborder l'impact de l'intelligence artificielle sur la société.

L'utilisation des médias sociaux a créé une "hyper-société", a déclaré Ammor.

"J'ai essayé d'apporter l'hyper-art à une hyper-société en essayant de présenter un portrait de l'intelligence artificielle", a-t-il ajouté.

Cette exposition a débuté en décembre et se poursuivra jusqu'au 20 janvier.

Les artistes utilisent une grande variété de matériaux, allant de l'acrylique à la peinture à l'huile et même au ciment, en passant par la peinture sur toile, sur bois et sur papier.

"Il y a des artistes autodidactes et d'autres qui ont reçu une formation en beaux-arts et qui sont vraiment très talentueux", a déclaré Jacque Nougaro, un visiteur et artiste français.