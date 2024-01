Kenya : le pasteur Mackenzie libéré faute d'inculpation ?

Un tribunal kenyan a averti mardi les procureurs qu'il libérerait sous ses propres conditions un pasteur et d'autres personnes accusées d'être à l'origine de la mort de 429 personnes considérées comme ses disciples s'ils ne sont pas inculpés dans les deux semaines à venir.

Pendant des mois, depuis les arrestations d'avril dernier, les procureurs ont demandé à la Cour l'autorisation de maintenir en détention Paul Mackenzie et 28 autres personnes pendant qu'ils examinent l'affaire qui a choqué les Kényans avec la découverte de charniers et les allégations de famine et d'étranglement.

Mais le magistrat principal de Shanzu, Yusuf Shikanda, a fait remarquer que les suspects avaient été détenus pendant 117 jours depuis la dernière demande de prolongation et que ce délai était suffisant pour que les enquêtes soient terminées.

La défense a fait valoir que les droits constitutionnels à la libération sous caution de Mackenzie et des autres étaient violés puisqu'ils n'ont pas été inculpés. Le magistrat a déclaré que les suspects avaient été détenus sans procès plus longtemps que quiconque au Kenya depuis l'adoption de la Constitution du pays en 2010, qui interdit la détention sans procès.

Mackenzie purge une peine distincte d'un an de prison après avoir été reconnu coupable d'avoir exploité un studio de cinéma et d'avoir produit des films sans licence valide.

L'affaire de la secte a éclaté lorsque la police a sauvé 15 paroissiens émaciés de l'église de Mackenzie dans le comté de Kilifi, dans le sud-est du Kenya. Quatre d'entre eux sont décédés après que le groupe a été transporté à l'hôpital.

Les survivants ont déclaré aux enquêteurs que le pasteur leur avait demandé de jeûner jusqu'à la mort avant la fin du monde afin de pouvoir rencontrer Jésus.

Les autorités ont déclaré que les recherches menées dans cette région isolée et boisée avaient permis de retrouver 429 corps et des dizaines de fosses communes. Les autopsies pratiquées sur certains corps ont révélé des cas de famine, de strangulation ou de suffocation.