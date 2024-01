Gaza : Corbyn soutient la plainte sud-africaine contre Israël à la CIJ

L'ancien chef de l'opposition britannique Jeremy Corbyn se joindra à une délégation sud-africaine pour les audiences de cette semaine à la Cour internationale de justice, où le pays accuse Israël d'avoir commis un génocide contre les Palestiniens lors de la guerre à Gaza, a déclaré le gouvernement sud-africain mardi.

L'Afrique du Sud a porté plainte contre Israël le mois dernier, l'accusant d'avoir l'intention de "détruire les Palestiniens de Gaza", et a demandé à la plus haute juridiction de l'ONU d'ordonner à Israël de mettre fin à ses attaques. Israël a rejeté "avec dégoût" les allégations de génocide formulées par l'Afrique du Sud et a déclaré qu'il se défendrait devant le tribunal.

Le ministère sud-africain de la Justice a déclaré que M. Corbyn faisait partie d'un certain nombre de "personnalités politiques de premier plan issues de partis et de mouvements progressistes du monde entier" qui rejoindront la délégation sud-africaine à La Haye, aux Pays-Bas, pour deux jours d'audiences préliminaires qui débuteront jeudi.

M. Corbyn est la seule personnalité politique étrangère de la délégation nommée par le gouvernement sud-africain.

Antisémitisme

Le leadership de M. Corbyn au sein du Parti Travailliste britannique de centre gauche a été entaché par des allégations d'antisémitisme. Il est un partisan de longue date de la cause palestinienne et un critique féroce d'Israël. Il a été suspendu du Parti Travailliste en 2020 après que l'organisme britannique de surveillance de l'égalité des chances a constaté que des responsables du parti avaient commis des actes de "harcèlement et de discrimination" à l'encontre de juifs et a déclaré que les préjugés antijuifs avaient été autorisés à se répandre au sein du Parti Travailliste sous sa direction.

Lundi, M. Corbyn a exprimé son soutien à la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre Israël et a critiqué le gouvernement britannique dans un message posté sur X, anciennement Twitter.

"Chaque jour, une nouvelle atrocité inqualifiable est commise à Gaza", a-t-il écrit. "Des millions de personnes dans le monde soutiennent les efforts de l'Afrique du Sud pour demander des comptes à Israël. Pourquoi notre gouvernement ne le fait-il pas ?"

Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a déclaré que la Grande-Bretagne soutenait Israël dans sa guerre contre le Hamas, en réponse à l'attaque surprise du 7 octobre contre le sud d'Israël, au cours de laquelle les militants palestiniens ont tué environ 1 200 personnes, principalement des civils.

Bande de Gaza

Plus tôt dans la journée, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a rejeté la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre Israël, qualifiant les allégations de "sans fondement" et déclarant qu'elles détournaient l'attention des efforts visant à améliorer la situation humanitaire à Gaza.

L'assaut israélien à Gaza a tué plus de 23 200 Palestiniens, soit environ 1% de la population du territoire, selon le ministère de la Santé de la Bande de Gaza dirigée par le Hamas. Environ deux tiers des morts sont des femmes et des enfants. Le bilan ne fait pas de distinction entre les combattants et les civils.

La délégation sud-africaine à La Haye sera dirigée par le ministre de la Justice, Ronald Lamola, et comprendra également des personnalités du cabinet du président Cyril Ramaphosa et du ministère de la Justice, a indiqué le ministère de la justice dans un communiqué. "Nous sommes déterminés à voir la fin du génocide qui se déroule actuellement à Gaza", a déclaré M. Lamola.

Le porte-parole du ministère de la justice, Chrispin Phiri, a fait une déclaration séparée sur vidéo en nommant la délégation sud-africaine, tout en portant un keffieh palestinien à carreaux rouges et blancs autour du cou.

Apartheid

L'Afrique du Sud n'est pas un poids lourd de la diplomatie mondiale, mais sa décision d'ouvrir une procédure contre Israël reflète son soutien historique aux Palestiniens, qui remonte à l'époque du défunt leader anti-apartheid Nelson Mandela.

Nelson Mandela avait comparé le sort des Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie à celui des Sud-Africains noirs soumis au système d'apartheid de ségrégation raciale forcée dans son propre pays, qui a pris fin en 1994. Depuis des années, l'Afrique du Sud qualifie Israël d'"État d'apartheid".

Le parti sud-africain au pouvoir, le Congrès national africain, reste un fervent partisan des Palestiniens. Le mois dernier, le petit-fils de Mandela, Mandla Mandela, un législateur de l'ANC, a accueilli des représentants du Hamas lors d'une conférence en Afrique du Sud et les a invités à une cérémonie marquant le 10e anniversaire de la mort de son grand-père.

Le conseil des députés juifs d'Afrique du Sud s'est déclaré "dégoûté" par la présence du Hamas en Afrique du Sud.