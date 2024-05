RDC : Goma rend hommage aux victimes des attentats à la bombe

Les familles des victimes des attentats à la bombe perpétrés la semaine dernière dans deux camps de personnes déplacées dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) se sont réunies pour honorer leurs proches lors d'une cérémonie qui s'est déroulée lundi soir.

Au cours de la cérémonie qui s'est déroulée dans la ville de Goma, dans la province du Nord-Kivu, les personnes en deuil ont chanté et allumé des bougies en hommage aux personnes décédées.

Les attentats à la bombe dans les camps de déplacés de Mugunga et du Lac Vert ont tué au moins 18 personnes et en ont blessé 32 autres, selon les Nations Unies. Le type d'explosifs utilisés n'a pas été clairement établi. La plupart des victimes étaient des femmes et des enfants.

Alimeti Kigiho, qui a survécu à l'attaque, s'était réfugié dans le camp de déplacés de Mugunga en février pour échapper à la longue guerre qui sévit dans l'est de la RDC, avant d'être secoué par des explosions alors qu'il allait chercher de l'eau. Il a couru jusqu'à sa tente, où il a trouvé les corps de sa femme et de ses deux jeunes enfants, âgés de 6 et 2 ans. "La guerre m'a tout pris", a-t-il déclaré à l'Associated Press.

Crises humanitaires

L'armée congolaise et le groupe rebelle M23 se sont mutuellement rejeté la responsabilité des attentats. Le Mouvement du 23 mars est un groupe militaire rebelle composé principalement de membres de l'ethnie tutsie qui s'est détaché de l'armée congolaise il y a 12 ans.

Le conflit qui sévit depuis des décennies dans l'est de la RDC a provoqué l'une des pires crises humanitaires au monde. Plus de 100 groupes armés s'affrontent dans la région, la plupart pour des terres et le contrôle de mines contenant des minerais précieux. Certains se battent pour tenter de protéger leurs communautés. De nombreux groupes sont accusés d'avoir commis des massacres, des viols et d'autres violations des droits de l'homme.

La violence a déplacé environ 7 millions de personnes, dont des milliers vivent dans des camps temporaires comme ceux qui ont été attaqués la semaine dernière. Beaucoup d'autres sont hors de portée de l'aide.

Tensions avec le Rwanda

Justine Joza Bushashire a perdu son fils de 19 ans, Daudi, dans les bombardements. Avant les attaques, il vendait des chargeurs de téléphone dans le camp pour aider sa famille. "Il voulait s'engager dans l'armée, je m'y suis opposée car je comptais beaucoup sur lui, mais aujourd'hui il n'est plus là", a déclaré Justine, 37 ans, en larmes.

Les attaques ont poussé certains habitants du camp à envisager de rentrer chez eux, malgré les dangers qui les ont poussés à fuir.

Le président congolais Felix Tshisekedi accuse le Rwanda voisin de déstabiliser le Congo en soutenant les rebelles du M23. Les experts de l'ONU, ainsi que le département d'État américain, ont également accusé le Rwanda de soutenir les rebelles. Le Rwanda nie ces accusations.

Certaines personnes présentes à la cérémonie de lundi ont critiqué le président Tshisekedi et la communauté internationale pour leur incapacité à mettre fin à ce conflit de longue durée. "S'il n'est pas capable de mettre fin à cette guerre, il devrait démissionner", a déclaré à l'Associated Press Bienfait Bonane, un jeune de Goma.