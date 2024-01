Meloni veut plus d'investissements en Afrique pour moins de migrants

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a déclaré jeudi à ses partenaires de l'Union européenne que la réduction des flux migratoires en provenance des pays africains passait moins par des offres de charité que par des partenariats solides associés à des investissements stratégiques dans ces pays.

Mme Meloni a déclaré que l'accord conclu le mois dernier sur le pacte européen sur les migrations et l'asile avait partiellement amélioré la situation de l'Italie et d'autres pays d'asile, mais qu'il ne représentait pas une solution à l'augmentation du nombre d'arrivées de migrants.

"Ce qu'il faut faire en Afrique, ce n'est pas de la charité", a-t-elle déclaré. "Ce qu'il faut faire en Afrique, c'est construire une coopération et des relations stratégiques sérieuses en tant qu'égaux et non en tant que prédateurs."

Mme Meloni a également souligné la nécessité de "défendre le droit de ne pas avoir à émigrer... et cela passe par des investissements et une stratégie".

Les réformes sur lesquelles les dirigeants de l'UE se sont mis d'accord le mois dernier reposent sur un nouvel ensemble de règles régissant la manière dont les États membres répondent aux besoins des personnes arrivant en Europe. L'accord a été sévèrement critiqué par les groupes humanitaires, qui estiment qu'il réduira les droits des personnes en déplacement.

Mme Meloni a également déclaré que le soutien au développement de l'Afrique et les dangers posés par l'intelligence artificielle (IA) feraient partie des thèmes clés de l'Italie au cours de sa présidence d'un an du Groupe des Sept (G7), que Rome a repris au début du mois de janvier.

L'Italie a présenté sa stratégie en Afrique dans le "plan Mattei", du nom d'Enrico Mattei, fondateur de l'Eni, le géant du pétrole et du gaz contrôlé par l'État, qui vise à étendre la coopération au-delà de l'énergie.

Mme Meloni a déclaré que le plan comprenait des projets spécifiques, mais il s'est abstenu de fournir des détails, ajoutant qu'ils seraient dévoilés dans les semaines à venir.

La dirigeante italienne a admis que les résultats de la lutte contre l'immigration clandestine - l'une des principales priorités de son gouvernement de coalition d'extrême droite - étaient jusqu'à présent décevants.

Le gouvernement de Mme Meloni s'est attiré les critiques des organisations humanitaires et des partis d'opposition de gauche après avoir approuvé des lois plus sévères sur l'immigration, des restrictions sur les opérations de sauvetage en mer et des projets de construction de centres d'accueil pour les migrants en Albanie, mais ses promesses électorales d'arrêter les flux migratoires massifs vers l'Italie n'ont pour la plupart pas été tenues.

En 2023, le chemin de l'Afrique du Nord vers l'Italie en passant par la Méditerranée centrale est devenu la route migratoire la plus fréquentée d'Europe. Selon le HCR, 260 662 personnes ont traversé la mer Méditerranée depuis l'Afrique du Nord vers l'Europe depuis le début de l'année 2023.

Les données du ministère italien de l'Intérieur montrent que les arrivées de migrants en Italie ont fait un bond de 50% en 2023 par rapport à l'année précédente. Environ 155 750 migrants ont atteint les côtes italiennes l'année dernière, dont plus de 17 000 mineurs non accompagnés, contre 103 850 en 2022.

"Les données sur l'immigration ne sont pas satisfaisantes, surtout si l'on considère la quantité de travail que nous y avons consacrée", a déclaré Mme Meloni, ajoutant qu'elle continuerait à travailler avec les pays africains pour empêcher les départs illégaux de migrants.