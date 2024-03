Italie : les conditions de détention des migrants suscitent l'indignation

La pression monte sur les autorités italiennes pour qu'elles ferment le centre de détention de migrants de Ponte Galeria, près de Rome où un Guinéen de 19 ans se serait pendu le mois dernier.

Les dix centres de rapatriement de migrants du pays sont depuis longtemps la cible des critiques des groupes de défense des droits de l'homme.

Ils dénoncent les violations des droits humains qui ont lieu dans ces établissements, les sans-papiers y sont essentiellement détenus pendant des mois sans inculpation dans des conditions pires que celles des prisons.

"Ce CPR (centre de détention pour migrants), comme tous les CPR, est un endroit terrible. Il suffit d'y entrer et de regarder avec nos yeux pour expliquer les six dernières tentatives de suicide en six jours. Ces personnes sont prêtes à risquer leur vie pour s'échapper de ces 'lager' (référence aux camps de concentration nazis).", a déploréIlaria Cucchi, sénatrice italienne du parti d'opposition de la Gauche italienne.

"Cet endroit est pire qu'un pénitencier. Les pièces où ils vivent sont absolument impossibles à surveiller, les toilettes sont en dessous de toute norme humaine. Dans cet endroit, les gens ne font rien de leurs journées, il n'y a pas de travail, pas de formation, pas d'éducation, quelque chose qui est normalement fourni dans tous nos pénitenciers. Les gens sont gardés ici sans aucun espoir." a dénoncéIvan Scalfarotto, sénateur italien du parti d'opposition Italy Alive.

Les centres sont censés être des lieux de détention temporaire pour les migrants dont les demandes d'asile ont échoué ou pour les étrangers qui ont été expulsés pour des raisons criminelles ou autres, en attendant que les formalités administratives soient remplies pour les renvoyer dans leur pays d'origine.

Mais en raison de retards bureaucratiques et de l'absence d'accords de rapatriement avec les pays d'origine, seule la moitié environ des détenus est effectivement renvoyée dans son pays.

**Le gouvernement a porté à 18 mois la durée de détention des migrants dans le cadre d'une stratégie de dissuasion visant à persuader les réfugiés potentiels et leurs trafiquants de rester chez eux.

**

"Les CPR ont été créés il y a longtemps, mais les nouvelles lois (approuvées par le gouvernement Meloni) prolongent la détention jusqu'à 18 mois, c'est quelque chose d'indigne. Nous l'avons répété à maintes reprises, mais personne ne nous a écoutés. Mais c'est un combat que nous devons mener parce que c'est quelque chose d'indigne d'un pays civilisé et démocratique". La mort d'un jeune Guinéen met en lumière les conditions de vie dans les centres de détention de migrants en Italie.", a déclaré Walter Verini, sénateur de l'opposition du Parti Démocrate.

**Le mois dernier, le corps d'Ousmane Sylla a été retrouvé dans le centre après qu'il se soit apparemment pendu. Il avait été expulsé du pays, mais l'Italie n'a pas conclu d'accord de rapatriement avec la Guinée, son pays d'origine.**Après la découverte de son corps, des détenus ont mis le feu à des matelas et jeté des objets sur les forces de l'ordre, ce qui a donné lieu à 14 arrestations.

Cette semaine, trois sénateurs de l'opposition ont visité le centre et sont ressortis choqués par ce qu'ils ont vu.

Vendredi, l'association Radicali Roma, affiliée au Parti radical italien, a lancé une pétition en ligne demandant au maire de centre-gauche Roberto Gualtieri de fermer le centre de Ponte Galeria.

Lors d'une récente conférence de presse, il a déclaré que 50 % des détenus avaient été rapatriés, que le nombre de rapatriements avait augmenté de 20 à 30 % depuis le début de l'année par rapport à l'année précédente et qu'il s'attendait à ce que les chiffres augmentent.

Mais le nombre réel de rapatriements est l'un des plus faibles d'Europe, avec une moyenne de 3 000 personnes renvoyées chaque année sur plus de 150 000 arrivées en 2023 et plus de 105 000 en 2022.