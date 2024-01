Niger : début des concertations en vue du "dialogue national"

Le Niger s'apprête pour le Dialogue National inclusif, voulu par la junte au pouvoir.

Lundi, le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine a débuté, dans le nord, les concertations régionales, prélude à ces échanges qui devraient fixer la durée de la transition pour les militaires arrivés au pouvoir fin juillet à l'issue d'un coup d'État. Le président déchu, Mohamed Bazoum est toujours détenu.

Le chef du gouvernement de transition a annoncé le début "dialogue national" pour "très bientôt". C'était lors d'une intervention à la télévision publique nigérienne. Il a également souhaité des débats régionaux à être les plus "consensuels et inclusifs possible".

Le Dialogue Nationale devrait également définir "les principes fondamentaux" et les "axes prioritaires" pour la transition.

Le 10 décembre, la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a ouvert la voie à un allègement de ses lourdes sanctions imposées à l'encontre du Niger après le coup d'État.

Il est conditionné à une "transition courte" avant un retour des civils au pouvoir.