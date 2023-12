Guerre Israël-Hamas : l'ONU nomme une coordonnatrice humanitaire pour Gaza

Les Nations Unies annoncent la nomination d'une coordonnatrice principale de l'aide humanitaire et de la reconstruction pour Gaza.

Il s'agit de la Néerlandaise Sigrid Kaag; Elle est chargée de faciliter, coordonner, surveiller et enfin vérifier les envois de secours humanitaire à Gaza. Le poste est créé conformément à la résolution 2720 de 2023 du Conseil de sécurité. L'annonce a été faite mardi par le secrétaire général des Nations Unie António Guterres.

Sigrid Kaag établira également un mécanisme des Nations Unies, pour accélérer les acheminements de secours humanitaires vers Gaza via des États non parties prenantes au conflit entre Israël et le Hamas.

La coordonnatrice devrait prendre fonction le 8 janvier 2024.

Kaag apporte une riche expérience dans les affaires politiques, humanitaires et de développement, ainsi qu'en diplomatie. Plus récemment, elle a été première vice-première ministre et première femme ministre des Finances du gouvernement néerlandais depuis janvier 2022. Avant cela, elle a été ministre néerlandaise du Commerce et de la Coopération au développement d'octobre 2017 à mai 2021, et ministre des Affaires étrangères. jusqu'en septembre 2021. Sigrid Kaag a été élue chef du parti social-libéral D66 en septembre 2020 et a démissionné de ce poste en août 2023. Elle a mené son parti à la victoire aux élections de mars 2021.

Kaag a occupé un large éventail de postes de direction au sein du système des Nations Unies. De 2015 à 2017, elle a été coordonnatrice spéciale des Nations Unies pour le Liban et de 2013 à 2015, elle a été coordonnatrice spéciale de l'Organisation conjointement pour l'interdiction des armes chimiques et de la Mission des Nations Unies en Syrie. Elle a été secrétaire générale adjointe du Programme des Nations Unies pour le développement de 2010 à 2013 et directrice régionale pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) en Jordanie de 2007 à 2010. Avant cela, Kaag a servi dans plusieurs postes de direction auprès de l'UNICEF, de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient.

Kaag est titulaire d’une maîtrise ès arts en études sur le Moyen-Orient de l’Université d’Exeter, d’une maîtrise en philosophie en relations internationales de l’Université d’Oxford et d’un baccalauréat ès arts en études sur le Moyen-Orient de l’Université américaine du Caire. Elle parle néerlandais, allemand, français, anglais, espagnol et arabe.