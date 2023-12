Kenya : des déchets plastiques transformés en meubles

Tiwi Beach à Kwale, au Kenya, à première vue, une plage idyllique. Cependant, elle n'est pas épargnée par la pollution. Le rivage est souvent envahi par des déchets plastiques rejetés par l'océan.

Joel Oenga les collecte pendant les marées basses pour fabriquer des meubles.

"Ce sont les plastiques que les navires de grande taille jettent dans l'océan, les ancres. J'ai réussi à récupérer près de 20 tonnes. Quand il pleut dans ces régions, tous les déchets en plastique, les sacs de ciment, les filets sont tous déversés dans l'océan. Je les récupère sur le rivage et les recycle. Tout ce qui provient de l'océan, qu'il s'agisse de filets ou de plastiques, doit être utilisé. Je ne les jette pas à la surface de la terre ferme. Je m'assure que chaque objet que je récupère dans l'océan, je le transforme. ", explique l'artiste

Dans son atelier l’artiste les trie pour les faire sécher et fabriquer des meubles. Joel utilise par exemple des cordes usagées pour fabriquer des chaises. l reçoit également l'aide d'autres membres de la communauté.

" Je suis ami avec cet homme et il me donne parfois un coup de main, mais je n'ai pas les moyens de le rémunérer. Il me prête main forte car il est passionné par l'océan. Toutefois, je désire obtenir des fonds afin de pouvoir mettre en vente ces objets dans un magasin et débuter leur commercialisation. L’argent généré par l’activité sera réinvesti dans l'océan. Je vais engager des personnes pour s'occuper du nettoyage et je dois m'assurer que la plage de Tiwi soit propre "; affirme Joel Oenga.

Tiwi Beach n'est pas un cas isolé : une grande partie de la côte du Kenya est confrontée au problème des déchets plastiques.

" Il est primordial de soutenir les efforts d'atténuation, en particulier de la part des populations locales. A l'instar de notre ami Oenga, sur la côte sud qui franchit une étape supplémentaire en utilisant le plastique de la plage pour en faire quelque chose d'utile. Il réalise de superbes meubles et je pense qu'il mérite d'être félicité car cela signifie au moins que les plastiques ne se retrouveront pas dans l'océan. ", déclare Edwin Mwenga Chokwe, président de Clean Mombasa CBO.

Les pièces fabriquées par Joel peuvent être vendues pour environ 200 dollars américains.