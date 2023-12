Zambie : 11 mineurs déclarés morts, 26 toujours portés disparus

Onze mineurs informels ont été confirmés morts et leurs corps récupérés dans une mine de cuivre à ciel ouvert en Zambie après que des glissements de terrain les ont ensevelis dans des tunnels qu'ils creusaient le mois dernier. Un survivant a été retrouvé, mais 26 autres sont toujours portés disparus et on craint qu'ils ne soient morts deux semaines après la catastrophe.

Les sauveteurs ont annoncé le dernier bilan dimanche en fin de journée. Le survivant, un homme de 49 ans, a été sorti de sous les débris la semaine dernière et se trouve en convalescence à l'hôpital, a déclaré l'unité de gestion et d'atténuation des catastrophes, qui supervise l'opération de sauvetage.

Les sauveteurs ont également récupéré les deux premiers corps la semaine dernière. Neuf autres ont été retrouvés ce week-end, selon l'unité de gestion des catastrophes.

Selon les autorités, 38 mineurs pourraient avoir été ensevelis sous les glissements de terrain survenus dans la mine située près de la ville de Chingola, dans la ceinture de cuivre de la Zambie, mais elles ne sont pas certaines du nombre exact.

Ils comptent sur les familles pour signaler les disparitions de leurs proches et craignent de plus en plus que le nombre de morts dépasse les 30. "Les efforts pour retrouver les autres victimes de l'accident se poursuivent", a déclaré l'Unité de gestion et d'atténuation des catastrophes dans un communiqué.

La catastrophe s'est produite le 30 novembre lorsque de fortes pluies ont provoqué des glissements de terrain et que les mineurs ont été ensevelis dans trois tunnels distincts alors qu'ils y travaillaient tard dans la nuit. La pluie a également provoqué l'inondation de la zone autour des tunnels et les sauveteurs ont dû pomper l'eau du site et dégager les rochers et la terre. L'armée a participé aux opérations de sauvetage.

Les mineurs sont soupçonnés d'avoir creusé illégalement à la recherche de minerai de cuivre à l'insu du propriétaire de la mine, ce qui fait qu'il est difficile pour les autorités de savoir exactement combien de personnes sont piégées sous terre.

La Zambie fait partie des dix premiers producteurs de cuivre au monde. Chingola, qui se trouve à environ 400 km au nord de la capitale, Lusaka, possède de grandes mines à ciel ouvert, dont certaines s'étendent sur des kilomètres. Elles sont entourées d'énormes amas de roches et de terre qui ont été extraits des mines.

Le gouvernement a déclaré que des débris de l'un de ces amas de déchets se seraient effondrés sur les tunnels des mineurs sous l'effet des fortes pluies. L'exploitation minière informelle est courante dans la région, où les petits mineurs descendent sous terre sans prendre les mesures de sécurité qui s'imposent.

La police a déclaré dans les jours qui ont suivi la tragédie qu'elle pensait que la plupart des mineurs étaient morts, mais elle a été critiquée par le gouvernement, qui a déclaré qu'il était trop tôt pour faire cette déclaration.

Le président zambien Hakainde Hichilema a visité la mine la semaine dernière et a déclaré qu'il gardait l'espoir qu'il y ait d'autres survivants.