COP 28 : les changements climatiques menacent les droits de l'homme

La COP 28 à Dubai a été marquée par des manifestations organisées à l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'homme, dimanche.

Ozawa Bineshi Albert, à la tête du groupe Climate Justice Alliance, est venue des États-Unis pour appeler à stopper ce qu’elle estime être la disparition forcée de nombreux peuples indigènes : "Quand je pense aux communautés qui sont touchées par le changement climatique, à celles qui sont touchées par les entreprises et les industries qui pèsent lourd sur les négociations en cours. Ces communautés sont en première ligne, ce sont celles qui sont confrontées à la crise climatique en ce moment même, ce sont celles qui vivent le long de la clôture de ces industries polluantes. Et quand je songe à ce que serait la situation si nous n'étions pas là, les dégâts seraient bien plus importants", a déclaré la militante.

A deux pas des conférences (tenues à huis clos) du sommet des Nations unies sur le climat, d’autres militants sont venus réclamer l'égalité des droits pour les travailleurs migrants au Moyen-Orient. Farooq Tariq, du Pakistan Kissan Rabita Committee, explique que "les travailleurs migrants au Moyen-Orient sont considérés comme des citoyens de seconde zone._IIs sont victimes de discrimination, ne reçoivent pas de salaires corrects et vivent en marge de la société,_n__ous sommes donc ici pour exiger l'égalité des droits pour ces__travailleurs," a-t-il ajouté.

Plus tôt dans la journée, dans le cadre d'une autre manifestation en faveur du climat, plusieurs activistes parmi lesquels des scientifiques, ont déployé une banderole sur le site de la COP28, utilisant des gradients de couleur pour montrer comment la température mondiale a évolué entre les années 1950 et aujourd'hui.