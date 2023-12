RDC : en campagne électorale, Tshisekedi compare Kagame à Hitler

En campagne électorale dans l'est de la République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a comparé vendredi son homologue rwandais Paul Kagame à Adolf Hitler et à ses "visées expansionnistes".

"Je vais m'adresser au président rwandais Paul Kagame pour lui dire ceci: puisqu'il a voulu se comporter comme Adolf Hitler en ayant des visées expansionnistes (en RDC), je lui promets de finir comme Adolf Hitler", a déclaré Félix Tshisekedi, sous les applaudissements de la foule, lors d'un meeting à Bukavu, chef-lieu du Sud-Kivu.

Avec le Nord-Kivu et l'Ituri, le Sud-Kivu est une des provinces orientales de la RDC en proie depuis près de 30 ans aux violences de groupes armés, hérités pour beaucoup des guerres qui ont ensanglanté la région dans les années 1990-2000.

Les relations avec le voisin rwandais sont très tendues depuis cette période et connaissent un pic de tension depuis deux ans, avec la résurgence dans le Nord-Kivu de la rébellion du M23 (Mouvement du 23 mars) qui, soutenue par Kigali selon de nombreuses sources, s'est emparée de larges pans de la province.

"A ma prise de pouvoir comme président de ce pays", a dit Félix Tshisekedi, "j'ai proposé un plan pour vivre en paix avec les voisins, mais le problème est que nos voisins ont les yeux plus gros que leurs estomac, et c'est le cas de mon collègue" Paul Kagame.

A de nombreuses reprises, Félix Tshisekedi a dénoncé "l'agression" rwandaise "sous couvert du M23", en accusant le Rwanda, qu'il a qualifié il y a quelques mois d'"horrible voisin", de vouloir accaparer les richesses, minières notamment, de l'Est congolais.

"Mais cette fois-ci, (Paul Kagame) a rencontré un fils du pays déterminé à protéger son pays contre toutes sortes d'agressions étrangères", a lancé Félix Tshisekedi, dont les propos en français étaient traduits en swahili (langue parlée dans l'est de la RDC et plusieurs pays d'Afrique de l'Est), devant des milliers de personnes rassemblées sur la place de l'Indépendance à Bukavu.

Au pouvoir depuis janvier 2019, Félix Tshisekedi brigue un second mandat aux élections prévues le 20 décembre en RDC et multiplie les déplacements à travers le pays. Après le Sud-Kivu, il est prévu qu'il se rende ce week-end à Goma, capitale provinciale du Nord-Kivu.