Libye : démantèlement d'un réseau d'orpaillage illégal

Un réseau d'orpaillage illégal s'activant dans le désert libyen et employant des Chinois, des Tchadiens et des Nigériens a été démantelé, a annoncé le bureau du Procureur dans la nuit de dimanche à lundi.

Le réseau, dirigé par un Libyen, menait "des activités d'orpaillage en violation des règlements" et "sans l'accord des autorités", dans quatre sites dans le désert du sud de la Libye, a précisé le bureau du Procureur dans un communiqué.

La recherche de l'or était effectuée par des ressortissants chinois, tchadiens et nigériens séjournant clandestinement en Libye, selon la même source. Cinq suspects - un Libyen et quatre étrangers - ont été arrêtés par les services de sécurité, a ajouté le communiqué.

Des photos publiées par le bureau du Procureur montrent des bassins rectangulaires peu profonds, grands comme des piscines olympiques, creusés en plein désert, et des pépites et lingots de métal noir et doré saisis.

L'orpaillage n'est pas une pratique répandue en Libye, vaste pays pétrolier où le désert couvre plus des deux-tiers de sa superficie, difficile à surveiller.

Cet été, les autorités libyennes avaient démantelé un réseau de minage clandestin de cryptomonnaie sur plusieurs sites dans l'ouest du pays. Des dizaines de ressortissants chinois, impliqués dans cette activité illégale, ont été arrêtés.

La Libye est plongée dans le chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. Deux exécutifs rivaux, l'un basé dans la capitale Tripoli et l'autre dans l'est du pays, s'y disputent le pouvoir.