Rwanda : la chorégraphe Sherri Silver forme des enfants à la danse

Des cours de chant...mais aussi des cours de danse...Des activités qui semblent ravir ces petits rwandais. Nous sommes à Kigali, dans un centre artistique créé par la chorégraphe Sherrie Silver. À tout juste 30 ans, cette Britannique d’origine rwandaise est célèbre pour sa chorégraphie de la chanson This is America du chanteur Childish Gambino. Ce qui lui a valu un prix international aux MTV Video Music awards en 2018.

Depuis, celle qui s’est fait connaître grâce à sa chaîne Youtube, veut s'implanter dans des grandes capitales africaines. Notamment au Rwanda ou elle est née.

"Nous sommes présents au Rwanda, au Nigeria, en Ouganda et au Ghana, mais pour l'instant nous nous concentrons sur le Rwanda parce que nous essayons d'y développer un centre pour les jeunes talents. Les enfants viennent ici, et s'ils ne savent pas chanter, ils peuvent essayer la danse, ils peuvent essayer de jouer d'un instrument de musique. Et ensuite, nous leur apprenons également à devenir des leaders. Donc certains d'entre eux qui sont venus ici pour apprendre à jouer d'un instrument, enseignent aux autres", explique la chorégraphe.

Ici, les cours sont gratuits. La fondation de Sherrie aide également les enfants et leurs parents qui sont dans le besoin. Un soutien essentiel qui leur permet d’améliorer leurs conditions de vie.

"Pourquoi j'aime danser ? Parce que j’ai du talent dans ce domaine. À la maison, la vie n'est pas rose parce que nous luttons pour survivre. Ma mère essaie toujours de résoudre des problèmes à l'école et d'autres problèmes comme acheter à manger et payer le loyer de la maison. Quand je danse, je suis payée, quand je rentre à la maison, je peux acheter de la nourriture, je peux payer mes frais de scolarité", explique Densel Isibo.

La chorégraphe tente désormais de collecter des fonds. Son objectif est d’ouvrir d’ici 5 ans, un centre pour les jeunes talents à Kigali.