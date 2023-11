Nigeria : au moins 25 morts dans l'accident d'un camion

Un camion surchargé de produits alimentaires et transportant plus de 200 personnes s'est écrasé dans l'État du Niger, au centre-nord du Nigeria, tuant 25 passagers et en blessant des dizaines d'autres, ont annoncé les autorités mercredi.

Le camion se rendait à Lagos, centre économique du Nigeria, lorsqu'il s'est écrasé dans le village de Takalafia, dans le district de Magama au Niger, selon l'agence nigériane de sécurité routière.

Le gouverneur du Niger, Mohammed Umaru Bago, a déclaré que les 25 victimes avaient été transportées dans une morgue proche, tandis que d'autres passagers étaient soignés pour leurs blessures.

Kumar Tsukwam, chef de secteur du Corps fédéral de sécurité routière du Nigeria au Niger, a déclaré à l'Associated Press que certains des passagers voulaient voyager avec la caravane dans la nuit de mardi à mercredi afin d'éviter les routes dangereuses pendant la journée.

"Les passagers n'étaient pas conscients de la nature de la route et des marchandises qu'elle transportait", a déclaré M. Tsukwam.

La surcharge et l'excès de vitesse sont des causes fréquentes d'accidents sur les grands axes routiers du Nigeria, où les règles de circulation ne sont souvent pas respectées, les conducteurs qui les enfreignent échappant souvent aux sanctions.

Les autorités vont veiller à ce que "des sanctions sévères soient infligées aux contrevenants" dans l'État du Niger, a déclaré M. Bago.

Le président nigérian, Bola Tinubu, a pleuré les victimes et a exhorté les automobilistes à conduire prudemment, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année.

"Le président décrit l'incident comme une tragédie déchirante et demande à l'agence responsable de l'intervention d'urgence d'intervenir immédiatement et de s'assurer que les blessés reçoivent les soins nécessaires", a déclaré le bureau de M. Tinubu dans un communiqué.