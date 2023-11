Présidentielle à Madagascar : Andry Rajoelina en tête avec 60,78%

À Madagascar, sans surprise, le président sortant Andry Rajoelina fait seul la course en tête.

Selon les résultats compilés de plus de 13 915 bureaux sur les 27 375 existants et publiés lundi sur le site de la CENI, le candidat de Tanora MalaGasy Vonona arrive en tête avec 60,78 % des suffrages exprimés. Siteny Randrianasoloniaiko vient en deuxième position avec 12,42 % suivi par Marc Ravalomanana 12,33 % et Hery Rajaonarimampianina 5,67%.

Ces deux anciens présidents n'ont pas battu campgane, mais continuent de jouir d'une certaine popularité. Ils font partie du collectif des dix candidats qui avaient appelé au boycott du scrutin présidentiel. Un mot d'ordre qui aura selon des observateurs impacté l'affluence autour du scrutin dont le taux de participation est historiquement le plus bas.

Selon la commission électorale, il serait de 43.05 %. Les résultats définitifs sont attendus dans le courant de cette semaine. À Antananarivo comme dans plusieurs autres villes, les partisans, du candidat Andry Rajoelina, sont déjà à la fête.