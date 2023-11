Présidentielle à Madagascar : place au dépouillement des votes

À Madagascar, l'heure est au dépouillement des bulletins de vote.

Onze millions d'électeurs étaient attendus aux urnes, mais le scrutin de jeudi n'a attiré que 39 % de votants, selon la commission électorale. L'impartialité de cette institution est mise en doute par l'opposition qui, dans sa grande majorité a boycotté le scrutin présidentiel.

Les tensions sont vives entre le président sortant Andry Rajoelina et les candidats de l'opposition. Le collectif de dix candidats, opposés au président sortant Andry Rajoelina et rassemblant notamment deux ex-présidents malgaches, avait annoncé plus tôt dans la soirée une participation "au plus bas dans l'histoire électorale de Madagascar", aux alentours de 20 %, selon des chiffres qui leur ont été transmis par les observateurs internationaux.

Andry Rajoelina s'est dit confiant dans sa réélection, faisant fi des critiques et des semaines de manifestations qui ont émaillées la période de campagne. À 49 ans, le président était l'un des 13 candidats en lice, mais 10 ont appelé les électeurs à ne pas voter, se plaignant d'un "coup d'État institutionnel" en faveur du président sortant.

Le chiffre définitif de la participation des Malgaches doit encore être communiqué par la commission électorale, mais l'opposition, s'est engagée à continuer de protester jusqu'à la tenue d'élections équitables.