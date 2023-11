Présidentielle en RDC : Matata Ponyo se désiste en faveur de Katumbi

L'ancien Premier ministre (2012-2016) de la République démocratique du Congo Augustin Matata Ponyo, un des candidats de l'opposition à la présidentielle du 20 décembre, a annoncé dimanche soir son désistement en faveur de Moïse Katumbi.

Cette annonce, dans un enregistrement diffusé sur son compte Facebook, fait suite aux discussions qui se sont tenues du 13 au 17 novembre en Afrique du Sud entre des émissaires de cinq candidats de l'opposition, dont MM. Matata et Katumbi, ancien gouverneur de la province minière du Katanga.

Lors des consultations, les délégués de quatre d'entre eux ont, selon les ONG organisatrices, défini des critères d'identification du "candidat commun idéal", susceptible de donner le plus de chances à l'opposition face au président sortant, Félix Tshisekedi, au pouvoir depuis janvier 2019 et candidat à un second mandat de cinq ans.

Les deux autres candidats concernés sont le prix Nobel de la paix Denis Mukwege et le député Delly Sesanga. Le camp n'ayant pas adhéré à ce projet est celui de Martin Fayulu, candidat malheureux aux élections de 2018.

Au total, 26 candidatures ont été enregistrées pour la présidentielle, élection à un seul tour couplée à des législatives, provinciales et municipales.

"En vue de maximiser les voix et surtout pour faire échec à la manœuvre du pouvoir", qu'il accuse de préparer une "fraude électorale massive", M. Matata estime dans son message que "l'urgence d'une candidature unique de l'opposition s'impose".

"Ainsi, à la suite des consultations qui se sont tenues à Pretoria, Moïse Katumbi se dégage comme le candidat pouvant conduire le ticket de l'opposition représentée par quatre grands partis et regroupements ayant pris part à ces assises", poursuit-il.

"En référence à cette recommandation et conformément à la décision de mon parti, je tiens à annoncer mon désistement de la course présidentielle de décembre 2023 en faveur de Moïse Katumbi", déclare l'ancien Premier ministre.

"L'aspiration profonde du peuple doit transcender nos egos et nos ambitions personnelles", dit-il également, en invitant "les deux autres participants aux travaux de Pretoria, ainsi que tous les autres candidats soucieux de l'avenir de la RDC et de son peuple, à se joindre à Moïse Katumbi pour assurer une victoire certaine aux élections du 20 décembre".