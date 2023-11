Salon aéronautique de Dubaï : des taxis volants prêts à décoller

Des taxis volants, bientôt dans les airs de nos villes.

Les spécimens de l'appareil ont été présentés au salon aéronautique de Dubaï. Innovation majeure à cette exposition technologique.

Des Etats-Unis à l'Inde, en passant par les Émirats Arabes Unis, cet engin sorti tout droit des sciences-fictions, s'apprête à voler pour de vrai en 2025. C'est une promesse d'Archer Aviation.

"Ce que nous avions l'habitude de considérer comme de la science-fiction est désormais un fait scientifique. Cela se produit, c'est réel. Et vous le verrez sur le marché en 2025." Confit Billy Nolen, Responsable de la sécurité d'Archer Aviation.

Le leader mondial des avions électriques à décollage et atterrissage verticaux, est sur le point de mettre sur le marché, un taxi révolutionnaire ; et surtout très propre.

"Nous l'avons conçu autour de cette analyse de rentabilisation afin d'opérer dans des environnements urbains, par exemple de l'aéroport au centre-ville, vers quelque chose de totalement zéro émission, entièrement durable. Il est respectueux de l'environnement. Il a environ 100 fois moins de signatures sonore qu'un hélicoptère conventionnel, donc très convivial pour les voisins également." Ajoute Billy Nolen.

Les taxis volants emprunteront les itinéraires existants pour les hélicoptères. Ils sont théoriquement plus sûrs, moins chers et plus respectueux de l'environnement. Il se recharge en six à sept minutes, le temps de débarquer les passagers entre deux trajets, et son autonomie est d'environ 160 kilomètres avec une vitesse de 240 kilomètres par heure.