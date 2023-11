Guinée : reprise du procès du massacre de septembre 2009

Le procès du massacre de septembre 2009 en Guinée a repris lundi à Conakry après trois semaines de suspension.

Une reprise sur fond d'opération commando qui a fait passagèrement sortir de prison des accusés le 4 novembre. Le raid a fait 9 morts. Trois des accusés, dont Moussa Dadis Camara, ont été repris le jour même. L'un d'eux, le colonel Claude Pivi, est toujours dans la nature.

"L'absence d'un accusé est toujours une lacune car, comme vous le savez, le colonel Pivi est l'un des accusés, et non des moindres, donc son témoignage peut être un élément essentiel pour la manifestation de la vérité. Cela dit, nous devons tous nous efforcer de soutenir les efforts du ministère de la Justice pour que ce procès puisse se poursuivre, afin de ne pas laisser le champ libre à ceux qui ne veulent pas que ce procès se poursuive et soit juste.'', a déclaré Alsény Sall, Chargé de communication de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen.

Redoutant les capacités de nuisance du fugitif, plusieurs avocats au procès, des parties civiles comme de la défense, ont exprimé des craintes pour leur sécurité.

" Nous avons demandé aux autorités de retrouver le fugitif le plus recherché de Guinée pour qu'il puisse comparaître devant le tribunal et répondre de ses actes parce que nous connaissons la capacité de nuisance du colonel Claude Pivi qui a servi dans l'armée depuis 1985. C'est un risque réel non seulement pour les victimes, mais aussi pour les avocats impliqués dans cette affaire", a déclaré Amadou DS Diallo, Avocat de la partie civile.

Au moins 156 personnes ont été tuées et des centaines blessées, et au moins 109 femmes violées, lors d’un rassemblement de l’opposition en Guinée en 2009 selon une enquête de l’ONU.