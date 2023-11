Le président nigérian approuve l'achat d'un yacht présidentiel

L'approbation par le président nigérian Bola Tinubu d'un budget supplémentaire prévoyant des millions de dollars pour un yacht présidentiel et des véhicules utilitaires sport destinés à son épouse et à de hauts responsables du gouvernement a une fois de plus attisé la colère des Nigérians face à ce qu'ils considèrent comme une disparité économique croissante.

Tinubu a promulgué mercredi le budget qui alloue 38 millions de dollars à la flotte aérienne présidentielle et à d'autres rénovations. Avec l'approbation du Sénat, les législateurs ont affecté quelque 6,1 millions de dollars budgétisés plus tôt pour le yacht aux « prêts étudiants » – avec l'approbation du Sénat.

La marine nationale a déclaré avoir pris livraison du yacht, mais "il n'a pas été payé".

Le porte-parole présidentiel, Anjuri Ngelale, a défendu le budget supplémentaire comme servant à « renforcer l'architecture de sécurité du Nigeria et à remédier au déficit d'infrastructures critiques du Nigeria, entre autres considérations ».

Le porte-parole a déclaré qu'environ 30 % de l'argent serait consacré à la sécurité et 35 % supplémentaires à la « fourniture d'infrastructures critiques ».

Récemment, l'Assemblée nationale du pays, composée de 460 membres, a confirmé que tous les législateurs obtiendraient un nouveau SUV au prix de plus de 150 000 dollars chacun. Les législateurs ont déclaré que ces véhicules les aideraient à mieux faire leur travail.

Le Nigeria, l'un des pays les plus pauvres du monde, voit les prix des denrées alimentaires continuer de grimper jusqu'à atteindre des niveaux records. La frustration des Nigérians ordinaires qui voient les politiciens gagner des salaires énormes tandis que d'autres, comme les professionnels de la santé, doivent souvent faire grève pour protester contre de maigres salaires, prend également de l'ampleur.

"C'est par la grâce de Dieu que je peux manger. C'est difficile", a déclaré Nduka Omeje, un commerçant de la zone de réinstallation d'Apo, à Abuja, la capitale du Nigeria.

Les syndicats ont eu du mal à convaincre le gouvernement d'augmenter le salaire minimum des fonctionnaires de 67 dollars par mois. L’augmentation des salaires de 2019 est intervenue après que les travailleurs ont organisé des manifestations.