Brésil : visite du roi de Bailundo dans le quilombo Do Camorim

Le roi du royaume de Bailundo en Angola a été reçu mercredi en grande pompe par une communauté d'anciens esclaves affranchis dans la banlieue de Rio de Janeiro.

Le Quilombo do Camorim fait partie des trois dernières communautés vivant en ville et qui se battent pour faire vivre leur culture ancestrale contre la spéculation immobilière. Le roi Tchongolala Tchongonga Ekuikui VI a apporté son soutien à cette lutte : notre présence ici est pour dire aux Afro-Brésiliens, à nos frères et sœurs de la République Fédérale du Brésil, en particulier à cette communauté, que nous sommes ici comme des racines vivantes, les racines qui maintiennent nos ancêtres et nos coutumes et que nous sommes ensemble dans cette nouvelle étape où le grand défi de lutter contre le racisme contre les Noirs a commencé.

Depuis l'abolition de l'esclavage au Brésil en 1888, les quelque 2 000 quilombos qui existent encore dans le pays font vivre la musique, la nourriture et la culture des afro-descendants. En 2003, le président Lula da Silva avait émis un décret régulant la démarcation et la propriété des terres des descendants d'esclaves qui ont fondé ces communautés.

Le roi Ekuikui VI est le roi le plus important d'Angola appartenant au plus grand groupe ethnique du pays. Le royaume Bailundo a une importance politique. Son roi est très souvent consulté par les autorités angolaises.