Nigeria : 11 personnes tuées dans une attaque du groupe Boko Haram

Les funérailles des 11 victimes des attaques de Boko Haram dans les rizières de l'Etat de Borno ont eu lieu à la mosquée centrale de Zabarmari lundi après-midi.

Les agriculteurs du village de Karkut se trouvaient dimanche dans leurs plantations pour protéger leurs récoltes des vols, lorsque les terroristes ont fait irruption tuant certains et enlevant d'autres.

"Hier, dimanche, après une pause, il m’a dit qu’il retournait travailler et plus tard dans la soirée, nous avons appris la triste nouvelle qu’il avait été poignardé à mort", raconte le frère de l'une des victimes.

Plusieurs personnes sont toujours portées disparues et quatre victimes ont survécu à leurs blessures et ont été transportées à l'hôpital. Ces dernières années, les attaques de Boko Haram contre des agriculteurs se sont intensifiées, ces derniers les accusent de renseigner l'armée et les groupes locaux d'autodéfense.

En décembre 2020, Boko Haram a tué 76 agriculteurs de Zabarmari, selon les autorités locales. Les combattants djihadistes ont perdu du terrain dans le nord-est du Nigeria, mais continuent d'attaquer les communautés rurales.