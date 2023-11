L'Égypte cherche des partenariats solides dans le secteur de l'électricité

Depuis juillet dernier, l'Égypte subit de fréquentes pannes d'électricité, qui se sont aggravées cette semaine après qu'Israël a interrompu l'approvisionnement en gaz de l'Égypte.

Les pannes d'électricité sont devenues monnaie courante dans ce pays d'Afrique du Nord au cours des derniers mois. Akram Wafa, propriétaire d'un salon de coiffure, explique que son entreprise est touchée par les coupures quotidiennes depuis juillet.

"Les coupures d'électricité se produisent deux ou trois fois par jour. Cela se produit pendant le travail, car nous ne pouvons pas travailler dans l'obscurité. Je dois donc arrêter de travailler jusqu'à ce que l'électricité revienne. Ce n'est pas seulement ici, mais dans tout le quartier. Parfois, j'utilise les lumières de mon téléphone portable pour travailler, mais ce n'est pas pratique", explique Wafa.

Lorsque les coupures de courant ont commencé, elles se sont succédé au rythme d'une heure par jour. Les autorités ont imputé cette situation à la consommation d'électricité sans précédent des Égyptiens, due aux fortes chaleurs de l'été.

Cependant, malgré l'amélioration des conditions météorologiques et donc la diminution de la consommation de gaz, les coupures de courant se poursuivent et ont même doublé, passant d'une heure à deux heures par jour.

"Même si nous exportons du gaz, nous ne disposons pas de grandes ou d'énormes quantités de gaz à exporter. Nous avons des ressources limitées qui peuvent être conservées pendant un certain temps pour les exportations. Ce que nous faisons actuellement, c'est allouer une certaine quantité de gaz à la production d'électricité. Ce volume de gaz n'est pas suffisant pour réduire le volume requis par le ministère de l'électricité", a déclaré Osama Kamal, ancien ministre égyptien du pétrole.

Les exportations de gaz d'Israël vers l'Égypte sont passées de 80 millions de mètres cubes par jour à zéro, selon les médias, en raison de l'intensification du conflit entre Israël et le Hamas et du fait que le fournisseur de gaz s'est tourné vers un autre gazoduc pour l'acheminement du gaz. Ce nouveau changement a accru la pression sur le réseau électrique égyptien et prolongé les coupures de courant qui en sont à leur cinquième mois.

Le gouvernement accélère les activités de prospection de gaz afin d'augmenter l'offre, mais il exploite également d'autres sources.

"Actuellement, le ministère de l'électricité a lancé un appel d'offres pour les énergies renouvelables en tenant compte des nouvelles technologies telles que l'énergie solaire concentrée, ainsi que de l'amélioration de l'efficacité actuelle de certaines centrales électriques. Cela permettra de réduire la quantité de gaz utilisée pour la production d'électricité", a déclaré M. Kamal.

Selon les experts, ces mesures aideront également l'Égypte à mettre en œuvre sa stratégie visant à ce que les énergies renouvelables représentent 40 % de la production totale d'électricité d'ici 2030.