Kenya : le roi Charles visite une réserve naturelle à Mombasa

Au troisième jour de sa visite d'État au Kenya, le roi Charles III a assisté à un exercice naval de marines kényans avant de se familiariser avec les projets environnementaux de la ville côtière de Mombasa.

Le Souverain a rendu visite à Early Birds Banda, une organisation communautaire qui œuvre pour la conservation de la plage de Nyali, ainsi qu’à la réserve naturelle de Kuruwitu. Le monarque a été initié aux actions menées par les membres de la communauté et aux méthodes de restauration du corail.

Le Kenya et le Royaume-Uni ont signé un accord de coopération en matière de défense et, en mai dernier, ils se sont associés pour créer la première unité de commandos marine destinée à renforcer l'armée kényane pour assurer la sécurité régionale en Afrique de l'Est.

Pour les protecteurs de l’environnement la visite du roi a envoyé un message aux dirigeants politiques locaux afin de les amener à visiter les projets sur la côte et transformer les discussions en une action concrète.

Le roi Charles III achèvera sa visite au Kenya vendredi; il a condamné mercredi les "inexcusables" abus coloniaux britanniques, sans toutefois demander pardon aux kenyans.