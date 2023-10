Nigeria : des arrestations massives ciblent les personnes LGBTQ+

Des arrestations massives ciblent les personnes LGBTQ+ au Nigeria, tandis que les abus à leur encontre sont ignorés, affirment des militants.

Les autorités chargées de l'application de la loi au Nigeria utilisent la loi nationale interdisant les relations homosexuelles pour cibler la communauté LGBTQ+ tout en ignorant les abus à leur encontre, affirment des groupes de défense des droits et des avocats, à la suite de nouvelles arrestations massives d'homosexuels.

Des arrestations massives

Le Nigeria est l'un des plus de 30 des 54 pays d'Afrique où l'homosexualité est criminalisée dans des lois largement soutenues par le public, même si la Constitution garantit l’absence de discrimination et le droit à la vie privée et familiale.

Les arrestations massives et la détention de Nigérians queer qui se sont poursuivies cette semaine ont été effectuées sans enquête appropriée et pourraient les exposer davantage à un danger dans le contexte des sentiments anti-LGBTQ+ dans le pays le plus peuplé d’Afrique, ont déclaré des groupes de défense des droits.

L'agence paramilitaire du pays a annoncé lundi l'arrestation de plus de 70 jeunes – 59 hommes et 17 femmes – dans l'État de Gombe, dans le nord du pays, les accusant d'avoir « organisé des anniversaires homosexuels » et d'avoir « l'intention d'organiser des anniversaires homosexuels ». mariage sexuel.

"La chasse aux sorcières"

Suite à une détention similaire de plus de 60 personnes lors d'un mariage gay dans l'État du Delta, dans le sud du pays, en août, les arrestations montrent « une légère augmentation du nombre de personnes ». cette tendance à la chasse aux sorcières et aux violations flagrantes des droits de l'homme », a déclaré à l'Associated Press Isa Sanusi, directeur d'Amnesty International Nigeria.

Les arrestations suggèrent également que les États s'imitent les uns les autres « pour obtenir des distinctions » en vertu de la loi, selon Anietie Ewang, chercheuse nigériane à la division Afrique de Human Rights Watch. Elle a déclaré que les préoccupations soulignées par l'organisation dans un rapport de 2016 – concernant les abus et la stigmatisation auxquels les homosexuels sont confrontés au Nigeria – sont restés.

Une loi condamnée au niveau international

La loi nigériane sur l'interdiction du mariage homosexuel de 2013 qui a été condamnée au niveau international mais soutenue par de nombreuses personnes dans ce pays de plus de 210 millions d'habitants, punit le mariage homosexuel d'une peine pouvant aller jusqu'à 14 ans. ans de prison et a contraint de nombreux gays nigérians à fuir le pays, selon des militants des droits humains.

Arrestations en vertu de la loi sont courantes depuis son entrée en vigueur, mais les détentions massives les plus importantes ont eu lieu ces dernières semaines, au cours desquelles certains des suspects ont été faussement accusés. et soumis à des conditions inhumaines, selon des avocats et des groupes de défense des droits.

Après que des dizaines de personnes ont été arrêtées lors de ce que la police a qualifié de mariage gay dans un hôtel de l'État du Delta, les suspects ont été exhibés devant les caméras lors d'une émission en direct sur les réseaux sociaux, malgré une décision rendue l'année dernière par une haute cour nigériane selon laquelle les défilés médiatiques avant le procès violent la constitution du pays.

L'une des personnes qui ont défilé a déclaré qu'il était à l'hôtel pour un autre engagement. Un autre suspect a déclaré qu'il ne s'identifiait pas comme homosexuel et qu'il avait été arrêté alors qu'il se rendait à un défilé de mode.

À Gombe, où le Corps de sécurité et de défense civile du Nigeria (NSCDC) a déclaré que son personnel avait arrêté des personnes qui « avaient l'intention » d'organiser un mariage gay, le principal suspect identifié comme Bashir Sani a nié cette allégation.

"Il n'y a pas eu de mariage, seulement un anniversaire", a-t-il déclaré dans une émission diffusée par les médias locaux.

Parmi les personnes arrêtées figuraient le photographe et le disc-jockey présents à l'événement, a déclaré à l'Associated Press Ochuko Ohimor, l'avocat des suspects.

Cela fait partie d’une tendance qui montre comment la loi anti-gay est « exploitée » sans procédure régulière, a déclaré Okechukwu Nwanguma, qui dirige le Rule of Law and Accountability Advocacy Centre, qui milite en faveur de réformes de la police au Nigeria.

Selon les avocats, l'échec du procès des 47 hommes arrêtés en 2018 et accusés de manifestations publiques d'affection envers des personnes du même sexe dans un hôtel de Lagos est une preuve d'un processus aussi vicié. Un tribunal local a rejeté l’affaire en 2018 en raison de ce qu’il a qualifié de « manque de diligence dans les poursuites » après que la police n’a pas présenté certains témoins.

Le harcèlement, le chantage et l’extorsion se multiplient

"Ils (les autorités chargées de l'application des lois) exploitent la loi pour cibler les gens, qu'ils soient homosexuels ou non… Il y a une tendance à les cibler sur la base d'hypothèses ou d'allégations, et non sur la base d'une quelconque enquête", a déclaré Nwanguma.

De telles arrestations générales et ces parades médiatiques sont non seulement discriminatoires, mais présentent également un risque élevé de mettre davantage en danger les personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de genre, réelle ou perçue, a déclaré Sanusi d'Amnesty International.

« Depuis la promulgation de la loi sur l’interdiction des personnes homosexuelles en 2014, les attentats, le harcèlement, le chantage et l’extorsion à l’encontre de la communauté LGBTQ+ se multiplient à une vitesse inquiétante. La police nigériane devrait donner la priorité à la sécurité de tous, sans alimenter davantage de discrimination », a-t-il déclaré.

Les porte-parole de la police au quartier général de la police nigériane et au commandement de l'État du Delta n'ont pas répondu aux questions.