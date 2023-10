Niger : les souffrances causées par les sanctions

Hamsa Diakité ne se souvient pas de la dernière fois où sa famille de huit personnes a pris un bon repas.

Elle les soutenait autrefois en vendant du pain frit jusqu'à ce qu'un coup d'État au Niger il y a trois mois aboutisse à des sanctions contre ce pays d'Afrique de l'Ouest, réduisant les revenus dans l'un des pays les plus pauvres du monde et laissant des millions de personnes comme Hamsa se débattre en l'absence d'aide.

« Non seulement la nourriture est très chère, mais le prix des fournitures scolaires a également doublé. Je dois aussi habiller mes enfants et surtout faire face à leurs maladies », a déclaré l'homme de 65 ans.

Après que des soldats d'élite ont renversé le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum le 26 juillet, le pays a été confronté à des sanctions économiques de la part du bloc régional d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, ainsi que de pays occidentaux et européens, dont les États-Unis, qui avaient fourni une aide pour répondre à leurs besoins en matière de santé, de sécurité et d'infrastructures.

Frontières fermées et avoirs gelés

Les voisins ont fermé leurs frontières avec le Niger et plus de 70 % de son électricité, fournie par le Nigeria, a été coupée après la suspension des transactions financières avec les pays d'Afrique de l'Ouest. Les avoirs du Niger dans les banques extérieures ont été gelés et des centaines de millions de dollars d'aide ont été retenus.

Les sanctions sont les plus strictes jamais imposées par le bloc régional dans le but d’endiguer la vague de coups d’État dans la région instable du Sahel en Afrique, mais elles n’ont eu que peu ou pas d’impact sur les ambitions de la junte.

Au lieu de cela, ils ont durement frappé les plus de 25 millions d'habitants du Niger.

« Nous manquons rapidement de financements et de médicaments. Les gens manquent de nourriture », a déclaré à l’Associated Press Louise Aubin, la coordinatrice résidente des Nations Unies au Niger. La junte lui a depuis demandé de quitter le Niger en raison d'allégations selon lesquelles l'organisme mondial bloquerait la participation du pays à ses activités. L'ONU n'a pas commenté ces allégations.

Aubin a déclaré qu’il y avait eu des « réponses positives » de la part des voisins du Niger à l’idée de rouvrir les frontières pour un couloir humanitaire, mais n’a pas donné de détails.

Troisième pays le moins développé au monde, selon les estimations de l'ONU, le Niger a reçu en 2021 1,77 milliard de dollars d'aide, dont plus de la moitié pour l'aide humanitaire ainsi que pour les infrastructures et services sociaux. Tout cela est désormais menacé.

Même le budget du pays pour 2023,

Les sanctions ont enhardi la junte

qui était censé être largement financé par le soutien extérieur désormais refusé des donateurs et des prêts, a été réduit de 40 %.

Plutôt que de dissuader les soldats qui ont déposé Bazoum et de le maintenir assigné à résidence, les sanctions ont enhardi la junte. Il a mis en place un gouvernement de transition qui pourrait rester au pouvoir pendant trois ans.

Cela semble bénéficier du soutien de nombreux Nigériens qui estiment que le gouvernement démocratique fonctionne en deçà de leurs attentes, selon Seidik Abba, chercheur nigérien et président du centre international de réflexion sur les études sur le Sahel.

Même s’ils ressentent les conséquences des sanctions, de nombreuses personnes dans les rues de Niamey, la capitale, déclarent soutenir le coup d’État. Ils écartent les inquiétudes de l’Occident, qui considère le Niger comme son dernier partenaire stratégique dans sa lutte antiterroriste au Sahel.

« Les militaires voient que le peuple les soutient, ils utilisent donc ce soutien comme un outil de légitimité pour conserver le pouvoir », a déclaré Abba. Pour certains partisans de la junte, les difficultés provoquées par les sanctions constituent un sacrifice digne de ce nom, a-t-il ajouté.

"L'amour de la patrie nous a fait oublier les moments difficiles que traverse le pays tout entier", a déclaré Abdou Ali, un sympathisant de la capitale. « Personne ne se soucie de cette hausse du prix des marchandises. »

"une situation catastrophique"

Les travailleurs humanitaires et autres observateurs travaillant avec la population locale pourraient être en désaccord.

« Nous essayons de répondre à une situation catastrophique pour le pays », a déclaré le Dr Soumana Sounna Sofiane, secrétaire général du syndicat des pharmaciens du Niger.

De nombreuses pharmacies au Niger manquent de fournitures essentielles à un moment où le pays est confronté à des urgences de santé publique, notamment le choléra. Désespérées de trouver une solution, les pharmacies ont commencé à proposer aux patients des médicaments alternatifs à ceux dont ils ont besoin.

La nourriture manque également. La hausse de l'inflation et les prix élevés des denrées alimentaires « ont un impact significatif sur la capacité des communautés à joindre les deux bouts », a déclaré le bureau national du Programme alimentaire mondial des Nations Unies. L'agence a déclaré que 3,3 millions de personnes au Niger étaient confrontées à une insécurité alimentaire aiguë avant même le coup d'État.

Le Niger est le deuxième plus grand pays d’Afrique de l’Ouest en termes de superficie, mais il est enclavé, ce qui le rend fortement dépendant du commerce avec ses voisins, désormais suspendu. Les produits alimentaires et pharmaceutiques figuraient parmi les principaux produits importés l’année dernière.

Aujourd'hui, à la frontière avec le Bénin, des camions chargés de marchandises et d'articles de secours font la queue sur plusieurs kilomètres (miles) en attendant d'entrer au Niger, même si certains sont en transit vers d'autres pays.

Plus de 9 000 tonnes (9 920 tonnes) de marchandises du PAM, y compris des aliments spécialisés pour le traitement et la prévention de la malnutrition, à destination du Niger et du Burkina Faso voisin restent bloquées entre le Bénin et le Togo, a indiqué l'agence alimentaire des Nations Unies.