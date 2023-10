Le sommet 2023 des leaders mondiaux de la lutte contre le cancer s'est tenu en Californie.

L'édition 2023 du sommet des leaders du monde contre le cancer a réuni à long Beach, en Californie, 350 dirigeants d'organisations de lutte contre le cancer venus du monde entier. L'objectif était de trouver des solutions aux enjeux liés aux soins contre le cancer.

Jeannette Kagame, Première Dame du Rwanda, déplore un accès aux soins encore trop limité pour de nombreux groupes de population : "Environ 40 % des décès liés au cancer - l'équivalent de 4 millions - auraient pu être évités par la seule mise en œuvre de stratégies efficaces de prévention du cancer, des stratégies possibles sur tous les continents, y compris dans les pays à faible revenu. C'est une réalité difficile à affronter", a-t-elle déclaré.

Des médecins, des décideurs politiques, des chercheurs et des patients ont pris la parole soulignant la nécessité d'assurer la continuité des services de cancérologie même en situations de crise.

Le Dr Nazik Hammad, directeur de la collaboration de l'université d'Addis-Abeba à Toronto, a déclaré : "Nous pensons toujours que la santé est un produit de la paix, mais nous devons penser que la paix peut découler de la santé. En effet, dans toutes les régions où se déroulent ces conflits, le cancer constitue l'une des principales menaces pour la santé... »

Vu le coût des traitements contre le cancer, ils peuvent être perçus comme étant uniquement réservés aux patients des pays à revenu élevé. Pour l’oncologue Miriam Mutebi, il faudrait simplement améliorer le dépistage chez les populations mal desservies, et permettre l’accès à des soins de qualité contre le cancer sans distinction de sexe, ou de condition socio-économique : "il s'agit de faire passer un message sur les investissements dans le domaine de la santé et les dividendes qui en découlent, en détectant les cancers plus tôt, en réduisant les coûts pour le système et en rendant les membres de nos communautés plus productifs", explique-t-elle.

Avec 10 millions de décès en 2020, selon l’OMS, le cancer est l’une des principales causes de mortalité dans le monde. Un tiers des cancers sont dus, au tabac, à l’alcool ou une mauvaise alimentation.